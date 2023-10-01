Названы 6 эффективных способов борьбы со стрессом

Проблемы на работе, ссоры со второй половинкой, финансовые трудности — все это влияет на состояние человека, вызывая стресс. Ситуация опасна тем, что могут возникнуть осложнения в виде депрессии, апатии и гнева. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Малена Маяковская назвала 6 эффективных способов борьбы со стрессом.

Что такое стресс, и какие у него симптомы?

Стресс — это наши реакции на неблагоприятные факторы окружающего мира. Когда таких факторов слишком много, с организмом происходят следующие вещи:

снижается аппетит, повышается утомляемость;

возникает ощущение постоянного напряжения, тревога:

ежедневные головные боли, усталость;

ощущение выгорания, нежелание работать и радоваться.

Способы борьбы со стрессом