Названы 6 эффективных способов борьбы со стрессом
Психолог Малена Маяковская рассказала, как справиться со стрессом.
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Проблемы на работе, ссоры со второй половинкой, финансовые трудности — все это влияет на состояние человека, вызывая стресс. Ситуация опасна тем, что могут возникнуть осложнения в виде депрессии, апатии и гнева. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Малена Маяковская назвала 6 эффективных способов борьбы со стрессом.
Что такое стресс, и какие у него симптомы?
Стресс — это наши реакции на неблагоприятные факторы окружающего мира. Когда таких факторов слишком много, с организмом происходят следующие вещи:
снижается аппетит, повышается утомляемость;
возникает ощущение постоянного напряжения, тревога:
ежедневные головные боли, усталость;
ощущение выгорания, нежелание работать и радоваться.
Способы борьбы со стрессом
- отдых в выходной;
«Не доделывать работу, не придумывать новую, не загружать себя еще чем-то. В идеале нужно отправиться на природу. Нет возможности отдыхать целый день — выделите хотя бы пару часов», — высказалась психолог.
Малена Маяковская
Психолог
научиться расслаблять нервную систему. Для этого есть различные методики глубокого дыхания, цигун;
проведение чайных церемоний;
«С Востока к нам пришел ритуал чаепития, способствующий замедлению и успокоению. С помощью него можно настроить себя на день или перезагрузиться в обеденный перерыв», — пояснила эксперт.
Малена Маяковская
Психолог
минимизировать тот стресс, что приходится испытывать постоянно (отследить, выписать в дневник, что именно его вызывает);
научиться концентрации (управление вниманием и отключение постоянного потока мыслей);
делать каждый день что-то маленькое, но для себя. Ваше действие должно вызывать улыбку и радость.
«Стресс — это всего лишь наши реакции, и они принадлежат только нам. Нужно осознавать происходящее в мире, но при этом беречь себя, свое тело и чувства», — резюмировала психолог.
Малена Маяковская
Психолог