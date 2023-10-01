ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:00, 01 октября 2023
2 мин.

Названы 6 эффективных способов борьбы со стрессом

Психолог Малена Маяковская рассказала, как справиться со стрессом.

Названы 6 эффективных способов борьбы со стрессом

© freepik

Проблемы на работе, ссоры со второй половинкой, финансовые трудности — все это влияет на состояние человека, вызывая стресс. Ситуация опасна тем, что могут возникнуть осложнения в виде депрессии, апатии и гнева. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Малена Маяковская назвала 6 эффективных способов борьбы со стрессом.

Что такое стресс, и какие у него симптомы?

Стресс — это наши реакции на неблагоприятные факторы окружающего мира. Когда таких факторов слишком много, с организмом происходят следующие вещи:

  • снижается аппетит, повышается утомляемость;

  • возникает ощущение постоянного напряжения, тревога:

  • ежедневные головные боли, усталость;

  • ощущение выгорания, нежелание работать и радоваться.

Способы борьбы со стрессом

  • отдых в выходной;

«Не доделывать работу, не придумывать новую, не загружать себя еще чем-то. В идеале нужно отправиться на природу. Нет возможности отдыхать целый день — выделите хотя бы пару часов», — высказалась психолог.

Малена Маяковская

Психолог

  • научиться расслаблять нервную систему. Для этого есть различные методики глубокого дыхания, цигун;

  • проведение чайных церемоний;

«С Востока к нам пришел ритуал чаепития, способствующий замедлению и успокоению. С помощью него можно настроить себя на день или перезагрузиться в обеденный перерыв», — пояснила эксперт.

Малена Маяковская

Психолог

  • минимизировать тот стресс, что приходится испытывать постоянно (отследить, выписать в дневник, что именно его вызывает);

  • научиться концентрации (управление вниманием и отключение постоянного потока мыслей);

  • делать каждый день что-то маленькое, но для себя. Ваше действие должно вызывать улыбку и радость.

«Стресс — это всего лишь наши реакции, и они принадлежат только нам. Нужно осознавать происходящее в мире, но при этом беречь себя, свое тело и чувства», — резюмировала психолог.

Малена Маяковская

Психолог

Новости партнеров
О чем говорят