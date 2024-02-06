Названы 5 идей отсрочить старость при помощи пластики

К сожалению, рано или поздно наступает момент, когда даже самые современные косметологические процедуры перестают давать яркий эффект. Лицо становится отечным, осунувшимся, мягкие ткани «плывут» вниз, глаза выглядят уставшими, появляются глубокие морщины. Можно ли вновь вернуть лицу свежесть и молодость, но при этом сохранить природное обаяние? Портал «Страсти» узнал у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

Идея №1. Сделать ринопластику

Коррекцию носа можно делать по разным причинам. Для молодых девушек, как правило, главная цель – эстетика, новая комфортная жизнь с измененным профилем, о котором они мечтали. Но при помощи ринопластики также можно добиться эффекта омоложения.

С возрастом у многих женщин лицо становится более худым и вытянутым, а щеки – впалыми. На таком фоне нос выделяется ярче – визуально он становится более крупным, любые изъяны акцентируются сильнее. Нередко с возрастом происходит загиб или опущение кончика, что визуально добавляет возраст и портит внешний вид. Все это можно скорректировать, добиться заметного омолаживающего результата.

Одной из самых популярных методик сегодня считается сохраняющая закрытая ринопластика. Это минимальные отеки, гематомы, достаточно быстрая реабилитация, а главное – отсутствие следов вмешательства и сохранение индивидуальности. Еще большего эффекта омоложения можно добиться комбинированным подходом. Ринопластику можно сочетать с другими хирургическими вмешательствами – эндоскопическим лифтингом, блефаропластикой, липофилингом.

Идея 2. Улучшить зону вокруг глаз

Для коррекции век практически нет возрастных рамок. Если от природы веко нависшее и это мешает полноценно жить, пациент может прийти к пластическому хирургу в достаточно молодом возрасте. Не способствует продлению молодости глаз и современный ритм, образ жизни. Достаточно рано у многих появляется потухший взгляд, сеточка морщин, синяки, мешки под глазами. Блефаропластика помогает в достижении anti-age эффекта. Методику операции выбирает лечащий врач – иногда достаточно локальной операции на нижнее или верхнее веко, в более зрелом возрасте, как правило, прибегают к круговой, более сложной, но и с ярко-выраженным итогом.

Омолаживающий эффект будет сильнее, если сочетать коррекцию глаз с броулифтингом и эндоскопическим лифтингом лба и висков. Вместе с подтяжкой бровей и верхней трети лица профессиональный хирург сможет приподнять уголки глаз и сделать взгляд еще более свежим и распахнутым.

Идея №3. Эндоскопический лифтинг

Очень часто «виновником» возрастных метаморфоз является поплывший овал лица. Мягкие ткани теряют свою упругость, тонус и тянутся вниз. Чтобы значительно омолодить лицо, но при этом не прибегать к кардинальной круговой подтяжке, иногда достаточно провести эндоскопический лифтинг. В результате этой малоинвазивной методики верхняя зона подтягивается, лицо приобретает свежесть и гармоничные пропорции. В ходе операции пластический хирург полностью контролирует процесс с помощью эндоскопа: делая несколько небольших проколов в волосистой части головы, мягкие ткани отслаиваются и перемещаются в более высокое положение. Такой тщательный контроль позволяет снизить риск повреждения сосудов и нервов, следов вмешательства почти нет. Результат лифтинга –гладкая кожа, заметное улучшение височной и надбровной зон, более свежий взгляд.

Идея №4. Липофилинг

Популярная методика омоложения: собственные жировые клетки после обработки вводятся в проблемные зоны – туда, где нужно добавить объема. Привлекательна она отсутствием восстановительного периода, правда, может понадобится две или три процедуры, чтобы эффект был заметным. Липофилинг помогает скорректировать зону щек, скул, носогубной складки, висков. Как правило, именно в этих местах быстрее всего проявляется снижение тургора и тонуса кожи. Но очень важно найти профессионального хирурга, так как успех методики напрямую зависит от правильно рассчитанных пропорций. Только доверившись опытным рукам, лицо не будет опухшим и натянутым, а приобретет естественную припухлость и молодость.

Идея №5. Бьютификация

Перед тем, как решиться на серьезное хирургическое вмешательство, стоит подробно пообщаться с пластическим хирургом. Возможно, он решит, что пока можно вполне ограничиться курсом омолаживающих малоинвазивных методик – эстетическая медицина развивается каждый год и готова предложить пациентам новые эффективные способы омоложения. Так называемая бьютификация – это индивидуально намеченный план лечения, цель которого получить естественное посвежевшее и заметно помолодевшее лицо, деликатно работая с мягкими тканями.