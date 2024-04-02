Названы 4 способа, как обезопасить себя во время массовых мероприятий

В связи с недавними трагическими событиями в Красногорске, которые потрясли весь мир, сложно не думать о безопасности. Бесконечно преследуют мысли о том, что такое может случиться снова в любую минуту, но уже с нами. Многие россияне в целях безопасности отказались от участия в массовых мероприятиях и ограничили походы в места с большим скоплением людей. Так хочется уберечь себя и своих близких, но как это сделать? Об этом портал «Страсти» поговорил с ивент-продюсером, основателем агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасией Левитиной.

Разрешите себе радоваться

Эксперт подчеркивает, что сейчас безусловно эмоционально тяжелое время для всех нас, но важно не отказывать себе в праздниках, в возможности жить полноценной жизнью и быть счастливым в моменте. Речь, в большей степени, про семейные закрытые мероприятия - дни рождения, юбилеи, свадьбы, годовщины. И если сейчас вы стоите перед выбором праздновать очередной день рождения или нет, то специалист советует не отказывать себе в радости.

Анастасия Левитина утверждает, что не стоит отменять и останавливать запланированное мероприятие, ведь праздник — это ощущение вкуса жизни, а в ситуации, когда эмоционально тяжело и депрессивно, чтобы выйти из сложного психологического состояния, такая перезагрузка просто необходима.