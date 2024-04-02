Названы 4 способа, как обезопасить себя во время массовых мероприятий
© Freepik
В связи с недавними трагическими событиями в Красногорске, которые потрясли весь мир, сложно не думать о безопасности. Бесконечно преследуют мысли о том, что такое может случиться снова в любую минуту, но уже с нами. Многие россияне в целях безопасности отказались от участия в массовых мероприятиях и ограничили походы в места с большим скоплением людей. Так хочется уберечь себя и своих близких, но как это сделать? Об этом портал «Страсти» поговорил с ивент-продюсером, основателем агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасией Левитиной.
Разрешите себе радоваться
Эксперт подчеркивает, что сейчас безусловно эмоционально тяжелое время для всех нас, но важно не отказывать себе в праздниках, в возможности жить полноценной жизнью и быть счастливым в моменте. Речь, в большей степени, про семейные закрытые мероприятия - дни рождения, юбилеи, свадьбы, годовщины. И если сейчас вы стоите перед выбором праздновать очередной день рождения или нет, то специалист советует не отказывать себе в радости.
Анастасия Левитина утверждает, что не стоит отменять и останавливать запланированное мероприятие, ведь праздник — это ощущение вкуса жизни, а в ситуации, когда эмоционально тяжело и депрессивно, чтобы выйти из сложного психологического состояния, такая перезагрузка просто необходима.
Организаторам, ведущим, артистам, безусловно, тоже тяжело, но у нас есть миссия — дарить людям вкус жизни, несмотря ни на что. Это как оркестр, который во время крушения «Титаника» продолжал играть. Поэтому как бы мне не было сейчас тяжело, но я готовлю детский праздник, потому что дети вообще не должны погружаться в эту депрессию, они должны проживать свое детство весело и беззаботно, как и взрослые, ведь никто из нас не знает что будет завтра, поэтому надо жить здесь и сейчас.
Анастасия Левитина
Ивент-продюсер, основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency
Как обезопасить себя и гостей мероприятия:
1. Усилить меры безопасности
Безусловно, в первую очередь, необходимо усилить меры безопасности во всех культурно-массовых заведениях – кинотеатрах, театрах, концертных залах, в цирке, ТРЦ, кафе и ресторанах. Собственникам следует обучить персонал и составить четкий инструктаж последовательных действий при возникновении опасности. Сотрудники должны действовать четко и слаженно, как стюардессы при возникновении аварийной ситуации на борту. Конечно, следует регулярно ежедневно проверять работоспособность сигнализаций и оставлять открытыми запасные выходы.
2. Никогда не маскировать аварийные выходы
По словам эксперта, зачастую на мероприятиях ради создания атмосферы и эстетичной картинки праздника эвакуационные таблички завешиваются, а аварийные двери и указатели декорируются, особенно это касается частных праздников. Анастасия Левитина призывает не пренебрегать безопасностью ради полного погружения в концепцию праздника и целостного ощущения картинки. «Безопасность вас и ваших гостей должна быть превыше всего!» – подчеркивает специалист.
3. Проводить инструктаж для гостей перед началом мероприятия
Будет не лишним обучить персонал заведения проводить короткий инструктаж о том, как действовать в случае опасности. Можно записать видео или аудиоинструкцию, которую будет удобно регулярно воспроизводить для посетителей.
Как в самолете, перед взлетом, все прослушивают правила безопасности: как правильно надеть маску, пристегнуть ремень, куда идти и как действовать в чрезвычайной ситуации. Мне кажется подобные инструктажи можно ввести в обязательном порядке перед началом любых мероприятий навсегда, и тогда это, в случае чего, повысит шансы выжить.
Анастасия Левитина
Ивент-продюсер, основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency
4. Пройти курсы, как вести себя в чрезвычайных ситуациях
Не стоит снимать ответственность с каждого из нас. Анастасия Левитина рекомендует начать с себя и в обязательном порядке пройти какие-то курсы или прочитать пособие о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Важно знать, как помочь выжить себе и окружающим людям, как действовать при потопе, пожаре, вооруженном нападении, как оказать первую медицинскую помощь и самое главное – как не поддаться панике. Это важно и нужно изучить, ведь на каждом из нас тоже лежит ответственность за свою собственную безопасность, а умение вовремя сориентироваться может однажды спасти не только вашу жизнь, но и чью-то еще.
Невозможно полностью отказаться от посещения мест массового скопления людей, и всю жизнь не ходить в кино, театры и на концерты. Поэтому следует знать, как действовать в случае возникновения опасности, ведь спасать себя и окружающих, это не только обязанность государства, но и ответственность каждого человека.
Анастасия Левитина
Ивент-продюсер, основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency