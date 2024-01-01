Названы 3 причины, почему необходимо тренироваться под музыку

На новогодних каникулах кто-то предпочитает занятия зимними видами спорта, а кто-то по привычке ходит в зал. При этом многие не догадываются, что эффективность тренировок можно увеличить при помощи музыки. Об этом изданию «Страсти» рассказал руководитель компании по производству наушников Владимир Соболев.

Согласно исследованиям психофизиологов, музыка является легальным способом для:

улучшения своего спортивного результата: нагрузки под музыку переносятся легче, усталость наступает позже; музыка отвлекает от мышечной боли;

изменения гормонального фона, способствующего эффективности тренировок: рок-музыка и тяжелый металл влияют на выработку тестостерона, а тот, в свою очередь, — на рост мышечной массы. Прослушивание ритмичных композиций помогает релаксации мышц;

получения дополнительной мотивации.

Эксперты в сфере фитнеса утверждают, что эффективность занятий под музыку выше, чем в другой акустической обстановке. И лучше всего — под «собственную» музыку, обеспечивающую ритм и драйв для вашего типа тренировки.