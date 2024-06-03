Названа ягода, снижающая холестерин и кровяное давление

Голубику обычно считают очень полезной и питательной ягодой. Она богата витаминами, минералами, антиоксидантами и имеет множество положительных эффектов на здоровье. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная) рассказала сайту «Страсти», что особенно полезны ягоды темного цвета ввиду наличия антоцианов в составе. Они снижают уровень холестерина и кровяное давление, уменьшают риски развития болезней сердца и рака.

По словам эксперта, оказать вред ягоды голубики могут лишь в некоторых случаях, и в первую очередь, при аллергии. Также они способны вызывать пищевое отравление, если хранились неправильно, были плохо вымыты или куплены в ненадежном источнике.