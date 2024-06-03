Названа ягода, снижающая холестерин и кровяное давление
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Голубику обычно считают очень полезной и питательной ягодой. Она богата витаминами, минералами, антиоксидантами и имеет множество положительных эффектов на здоровье. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная) рассказала сайту «Страсти», что особенно полезны ягоды темного цвета ввиду наличия антоцианов в составе. Они снижают уровень холестерина и кровяное давление, уменьшают риски развития болезней сердца и рака.
По словам эксперта, оказать вред ягоды голубики могут лишь в некоторых случаях, и в первую очередь, при аллергии. Также они способны вызывать пищевое отравление, если хранились неправильно, были плохо вымыты или куплены в ненадежном источнике.
В целом, употребление голубики с умеренностью безопасно и даже рекомендуется в рамках здорового питания.
Однако при сильном избытке потребление может оказать негативный эффект. Хотя ягоды содержат меньшее количество сахаров, чем фрукты, все же фруктоза в них есть. Клетки не используют ее для получения энергии, поэтому фруктоза не подавляет гормон голода грелин. Из-за этого ощущение голода остается и провоцирует переедание.
Чтобы не нанести вред, важно соблюдать нормы потребления не более 25-30 грамм в сутки. Это до 300 граммов ягод в день.
Самый лучший способ употребления ягод — в свежем виде. Замороженные (особенно методом шоковой заморозки) также сохраняют значительную часть нутриентов, поэтому тоже полезны.