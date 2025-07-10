Названа самая неожиданная причина, когда стоит обратиться к эндокринологу

Эндокринные нарушения в медицинской практике встречают гораздо чаще, чем хотелось бы. Сбои в работе гормональной системы организма могут быть вызваны наследственной предрасположенностью, аутоиммунными заболеваниями, приемом гормональных препаратов, хроническими воспалительными процессами, тяжелыми бактериальными и вирусными инфекциями, неправильным образом жизни (алкоголизм, неконтролируемое питание, гиподинамия и т.д.).

Самые распространенные на сегодняшний день эндокринологические нарушения: сахарный диабет I и II типа, гипотиреоз, синдром поликистозных яичников, остеопороз, синдром Иценко-Кушинга.

К сожалению, эндокринные расстройства не всегда можно быстро распознать, иногда они могут проявляться только усталостью, нарушением сна, слабостью, раздражительностью, головными болями, нарушением концентрации внимания, то есть неспецифическими симптомами, которые могут свидетельствовать в том числе и о банальном переутомлении. Тем не менее, есть ряд признаков, заметив которые нужно немедленно обратиться к врачу-эндокринологу. О четырех из них сайту «Страсти» рассказала доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог, эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.

Постоянное ощущение жажды, сухость во рту, частые позывы в туалет, не проходящие инфекционные заболевания, медленное заживление ран . Это классические симптомы сахарного диабета. К врачу стоит обратиться при малейших подозрениях. Это очень коварное заболевание, которое, при отсутствии терапии, способно достаточно быстро разрушить организм. В первую очередь страдают почки, глаза и сердечно-сосудистая система. Поэтому здесь лучше проявить повышенную бдительность, чем упустить момент. Своевременно назначенная терапия позволяет пациентам с сахарным диабетом иметь минимальные ограничения и продолжительность жизни такую же как у здоровых людей. Резкие скачки веса, как в одну, так и в другую сторону . Его увеличение может говорить о гипотиреозе, снижение функции щитовидной железы, гиперпролактинемии, синдроме Иценко-Кушинга, избыточной выработке кортизола надпочечниками. А потеря веса является признаком начальных проявлений сахарного диабета или тиреотоксикоза. Сухость кожных покровов, выпадение волос, ломкость ногтей . Это может свидетельствовать о наличии проблем со щитовидной железой. В первую очередь о снижение ее функции – гипотиреозе, либо о ее аутоиммунном воспаление - аутоиммунном тиреоидите. Появление лишних волос на теле . По-другому это называется гирсутизм и встречается у женщин. Чаще всего это свидетельствует о повышенном содержании гормона тестостерона и может сопровождаться нарушениями менструального цикла и появлением прыщей на лице. Так как за выработку данного гормона отвечают яичники, надпочечники и гипофиз - необходимо комплексное обследование у эндокринолога. Не стоит забывать, что данная проблема носит не только косметологический характер и может быть признаком нарушения работы репродуктивной функции у женщин.

К сожалению, многие виды эндокринных расстройств невозможно вылечить, но сейчас существует успешная заместительная терапия, которая позволяет пациентам жить полноценной жизнью при соблюдении рекомендаций врача. Чем раньше будет подобрана и начата терапия, тем меньший вред организму сможет нанести болезнь.