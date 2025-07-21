Названа неожиданная причина ухудшения зрения: как связаны близорукость и плоскостопие
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Сегодня проблемы со зрением встречаются все чаще. Люди много времени проводят с телефонами и компьютерами, постоянно находятся в потоке информации, мало двигаются – все это пагубно сказывается на здоровье. О том, как путь к острому зрению начинается с работы над телом, порталу «Страсти» рассказала Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт Формтотикс.
Почему зрение влияет на движения?
Зрение и состояние опорно-двигательного аппарата (ОДА) тесно связаны. Так, большую часть информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Глаза помогают ориентироваться в пространстве, выбирать направление движения, держать равновесие и не сталкиваться с препятствиями. Но их роль куда глубже: зрительный анализатор участвует в поддержании правильной позы и во время движения, и когда мы просто стоим.
В свою очередь, наши стопы – настоящий инженерный шедевр природы. Они состоят из десятков костей, суставов, мышц и связок, которые вместе создают уникальную конструкцию с «арками» (сводами). Благодаря им стопа упруго амортизирует удары, когда мы ходим или бегаем, а нагрузка распределяется максимально равномерно. Чтобы эта система работала как надо, нужны четкие сигналы от нервной системы, которые зависят от зрения.
Ольга Чижевская
Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт Формтотикс
По словам эксперта, при нормальном зрении лучи света проходят через роговицу и хрусталик, фокусируются точно на сетчатке – и мы видим четкую картинку. Но если у человека близорукость, все меняется: глаз не может правильно сфокусироваться, картинка становится размытой. Это происходит из-за спазма определенных мышц глаза, которые постоянно напряжены из-за работы на близком расстоянии (например, когда мы много читаем или сидим за компьютером). В результате мозг получает не четкий, а искаженный сигнал. Чтобы разобраться с этим, ему приходится тратить гораздо больше сил. Такая перегрузка влияет и на работу мышц, и на поддержание равновесия, и, соответственно, на здоровье стоп.
Добавьте сюда привычку вытягивать шею вперед (чтобы лучше видеть) – и получаем так называемый синдром «компьютерной шеи», который усиливает нагрузку на все тело, включая ноги. Очень любопытный и проверенный на практике факт: если подобрать правильную коррекцию для глаз (очки или линзы), человек не только начинает видеть лучше – у него улучшается осанка, походка, становится проще держать равновесие. Это работает и в обратную сторону: занятия, которые улучшают координацию движений и работу мышц, могут положительно влиять на зрение.
Ольга Чижевская
Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт Формтотикс
Как плоскостопие провоцирует миопию?
Связь между стопами и глазами работает и в обратном направлении. Нарушения в опорно-двигательном аппарате, включая плоскостопие, могут приводить к изменениям в шейном отделе позвоночника и даже нарушать кровоснабжение головного мозга и глаз. Если стопа не выполняет свою функцию, амортизация нарушается, нагрузка на суставы и позвоночник увеличивается. В итоге появляются проблемы с сосудами и нервами, в том числе и питающими зрительный аппарат.
Есть и еще один важный момент: современные исследования указывают на то, что склонность к миопии и плоскостопию может быть проявлением одной и той же врожденной аномалии – слабости соединительной ткани. У таких людей часто наблюдается избыточная подвижность суставов, повышенный риск вывихов, а слабые мышцы глаз сочетаются со слабыми мышцами стоп.
Что же делать?
Как отмечает эксперт, в идеале подход должен быть мультидисциплинарным, то есть корректировать нужно сразу обе проблемы: и зрение, и стопы.
Хорошо подобранные очки помогают не только видеть четче, но и увереннее ориентироваться в пространстве. А для поддержки стоп можно использовать специальные индивидуальные ортопедические стельки полного контакта. Современные ортезы изготавливаются врачом по новозеландской технологии из термопластичного материала прямо по стопе пациента. Они помогают равномерно распределять нагрузку при ходьбе и в целом корректируют биомеханику передвижения в сторону оптимально физиологичной. Такая поддержка важна как для лечения уже возникших проблем, так и для профилактики.
Ольга Чижевская
Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт Формтотикс
Кроме того, важна дисциплина от самого пациента. Важно следить за осанкой, делать перерывы в работе за компьютером, регулярно выполнять разминку для шеи, плеч и стоп.