Названа неожиданная причина ухудшения зрения: как связаны близорукость и плоскостопие

Сегодня проблемы со зрением встречаются все чаще. Люди много времени проводят с телефонами и компьютерами, постоянно находятся в потоке информации, мало двигаются – все это пагубно сказывается на здоровье. О том, как путь к острому зрению начинается с работы над телом, порталу «Страсти» рассказала Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт Формтотикс.

Почему зрение влияет на движения?

Зрение и состояние опорно-двигательного аппарата (ОДА) тесно связаны. Так, большую часть информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Глаза помогают ориентироваться в пространстве, выбирать направление движения, держать равновесие и не сталкиваться с препятствиями. Но их роль куда глубже: зрительный анализатор участвует в поддержании правильной позы и во время движения, и когда мы просто стоим.