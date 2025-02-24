Названа безопасная норма блинов в Масленицу: сколько можно съедать в день
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В России началась Масленичная неделя, во время которой традиционно люди готовят блины. Однако большое их количество может негативно сказаться на организме. Как полакомиться и при этом не подорвать здоровье — рассказывает портал «Страсти».
Екатерина Сафонова, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщила, что блины - это источник углеводов. Они быстро насыщают и на продолжительное время сохраняют чувство сытости. Но нельзя не отметить, что это блюдо является очень калорийным, что может отрицательно сказаться на фигуре. И дело не только в этом.
Переедание блинов может привести к усугублению хронических заболеваний (холецистит, панкреатит, гастрит), а также к нарушению работы желудочно–кишечного тракта (чувству тяжести в желудке, изжоге, болям в правом подреберье).
Екатерина Сафонова
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Так как в блинах содержатся такие ингредиенты, как молоко и яйца, это блюдо конечно богато железом, кальцием, белком, который очень важен для общего функционирования организма, роста и восстановления мышц. Но людям с непереносимостью, например, лактозы или глютена, стоит пересмотреть рецепт лакомства. Допустим, вместо коровьего молока можно использовать растительное, а пшеничную муку можно заменить, например, овсяной, ржаной или гречневой. В ходе приготовления желательно отказаться от добавления сахара. Нельзя не сказать и о жирности данного продукта. Ведь слишком много масла тоже нехорошо. При переедании блинами можно даже попасть на операционный стол с кишечной непроходимостью.
В день можно съедать два-три блина и не чаще трех раз в неделю. Этого вполне достаточно, чтобы насладиться вкусом. Стоит отметить, что лучше всего есть блины в первой половине дня. Ведь именно в утренние часы скорость метаболизма высокая и возможности желудочно-кишечного тракта также максимальные для переработки и усвоения полученных компонентов.
Екатерина Сафонова
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Также можно употреблять блины с начинкой, к примеру, овощной, потому что клетчатка обязательно должна присутствовать в рационе. Говоря о лучших начинках для блинов, обратите внимание на белковые варианты: сыр, нежирный творог, слабосоленую рыбу. А вот тяжелыми являются начинки из икры и жирной рыбы — такое блюдо повысит риски обострения хронических заболеваний желчного пузыря, поджелудочной железы, печени.
Блины стоит есть остывшими, так как горячее тесто тяжело переваривается, дает прилив крови к желудку.
Если вы все-таки переели блинов, то нужно погулять на свежем воздухе очень медленным шагом, без высоких физических нагрузок, это улучшит переваривание. Но если вы испытываете выраженный дискомфорт в животе, стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.