Названа безопасная норма блинов в Масленицу: сколько можно съедать в день

В России началась Масленичная неделя, во время которой традиционно люди готовят блины. Однако большое их количество может негативно сказаться на организме. Как полакомиться и при этом не подорвать здоровье — рассказывает портал «Страсти».

Екатерина Сафонова, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщила, что блины - это источник углеводов. Они быстро насыщают и на продолжительное время сохраняют чувство сытости. Но нельзя не отметить, что это блюдо является очень калорийным, что может отрицательно сказаться на фигуре. И дело не только в этом.