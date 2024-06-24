Назван популярный в России фрукт, обладающий противораковым эффектом

В России начался сезон абрикосов. Это один из самых полезных летних фруктов. Свежие плоды не только обладают отличным вкусом, но и заряжают энергией. На что обратить внимание при выборе абрикосов? Для кого абрикосы полезны, а кому лучше отказаться от их употребления? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила нутрициолог Татьяна Штуккерт.

Абрикосы содержат много витаминов и минералов. Например, по количеству лидируют предшественники витамина А – каротиноиды. Они превращаются в витамин А в организме, который необходим для многих функций, включая обновление клеток, хорошее зрение, кожу и сильный иммунитет. В составе также много антиоксидантов – витаминов Е, С и полифенолов.

Из минералов присутствуют калий, необходимый для здоровья сердца и сосудов; кремний, важный для здоровья кожи; кобальт, марганец и медь. В совокупности эти вещества обуславливают антиоксидантное, противовоспалительное, противомикробное свойства абрикосов и усиливают иммунитет.

В исследованиях встречаются данные и о противораковом эффекте абрикосов, однако речь идет о косточках. Если точнее – об амигдалине в их составе. Как подчеркнула эксперт, данная информация требует дальнейшего изучения.

При этом высокая доза амигдалина (около 40 г) может быть опасной, однако в косточках абрикосов содержится не более 14 мг. Тем не менее, любителям увлекаться не стоит.

Благодаря разнонаправленным полезным свойствам, в китайской медицине абрикос получил звание «плода здоровья». Разные части фрукта и сегодня используют в разных направлениях китайской медицины. Есть он также и в составе некоторых российских БАДов, например, слабительных.