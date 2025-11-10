Наташа Бардо объяснила, зачем предложила 1 млн за опровержение слухов о пластике

Недавно Наташа Бардо заявила, что ее обвинили в тайной пластике груди. Знаменитость опровергла наличие операции и предложила миллион рублей тому, кто докажет обратное. Актриса в разговоре с сайтом «Страсти» объяснила, почему так отреагировала на домыслы поклонников.

Знаменитость пояснила, что любит и поддерживает женщин. По ее словам, каждая может сделать пластическую операцию, и никто не должен осуждать личный выбор. Своим предложением дать миллион рублей Бардо наоборот хотела защитить представительниц прекрасного пола.

«Тут был, скорее, такой момент, из серии: „давайте миллион, раз вы такие смелые“. Это разговор о том, что очень легко сидеть на диване и человека осуждать, а вот заработать миллион, чтобы доказать свою позицию, никто не захотел. Таким образом я внутренне для себя защитила женщин», — сказала актриса.

