Наталья Бочкарева рассказала о постродовой депрессии и роли многодетной матери

Актриса Наталья Бочкарева только в апреле текущего года объявила, что родила третьего ребенка. Многие поклонники оказались шокированы этой новостью, так как звезде «Счастливы вместе» удавалось скрывать свою беременность. Теперь же она с удовольствием говорит о материнстве и своем маленьком сыне.

На пятилетии и презентации нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER Наталья призналась, что получает истинное удовольствие от своей новой роли. Плюсом является также то, что ей удалось избежать постродовой депрессии, с которой сталкиваются многие мамы.

«С постродовой депрессией не сталкивалась, потому что мне просто некогда об этом думать. Я все время в движении. Может, как-то и хотелось бы себя пожалеть: «Вот ночи без сна, а я такая молодая и красивая». Но наоборот, могу сказать, что третий ребенок – это еще более такая осмысленная история. Понимаешь, что и как. Просто получается от этого удовольствие», - рассказала Бочкарева.

Через несколько месяцев после родов Наталья вернулась к работе. Большим для нее проектом сейчас является продолжение сериала «Счастливы вместе». Однако все это отнимает много времени. Именно поэтому на светском мероприятии не смогли не поинтересоваться – кто же с ребенком?

«Все помогают. И старшие дети любят с ним поиграть, и муж, и бабушка, и няня у нас есть. Поэтому у ребенка совсем нет проблем с вниманием», - рассказала актриса.

Кроме того, Бочкарева призналась, что старшие дети совершенно спокойно восприняли новость о пополнении в семье. Сейчас они очень любят проводить время с младшим братиком.

«Они обрадовались, что у них будет братик. Уже сейчас, пусть он маленький, но сын играет ему на фортепиано, а тот лежит и слушает. Дочку он тоже очень любит. Постоянно смотрит, как она красится. Поэтому дети абсолютно нормально к этому отнеслись, и это здорово, что нас трое. И это еще, может быть, даже не предел», - поделилась Наталья Бочкарева.

Ранее Наталья Бочкарева раскрыла детали возвращения «Счастливы вместе».