Насколько полезно ограничивать себя в пост: ответ врача-гастроэнтеролога

В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая. Одни россияне уже не в первый раз собираются в эти дни ограничивать свой рацион, но есть и те, кто только хочет приобщиться к этому. Для неподготовленного человека исключение многих продуктов, например, того же мяса, может стать настоящим испытанием. Портал «Страсти» решил узнать, насколько полезно держать пост с точки зрения здоровья, и как это сказывается на организме.

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова рассказала, что бытует мнение, якобы, если не есть мясо, рыбу, творог, сыр, то не хватит строительного материала для роста мышц. Однако в последние 50 тысяч лет развития человечества наш рацион не был богат белком. Довольно долго не существовало сельского хозяйства, кормовых пород животных. Люди в разных концах планеты выживали в суровых условиях, много работали физически.