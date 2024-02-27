Насколько полезно ограничивать себя в пост: ответ врача-гастроэнтеролога
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В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая. Одни россияне уже не в первый раз собираются в эти дни ограничивать свой рацион, но есть и те, кто только хочет приобщиться к этому. Для неподготовленного человека исключение многих продуктов, например, того же мяса, может стать настоящим испытанием. Портал «Страсти» решил узнать, насколько полезно держать пост с точки зрения здоровья, и как это сказывается на организме.
Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова рассказала, что бытует мнение, якобы, если не есть мясо, рыбу, творог, сыр, то не хватит строительного материала для роста мышц. Однако в последние 50 тысяч лет развития человечества наш рацион не был богат белком. Довольно долго не существовало сельского хозяйства, кормовых пород животных. Люди в разных концах планеты выживали в суровых условиях, много работали физически.
У многих есть иллюзия, что для роста мышечной массы нужны только белки - аминокислоты, но нет! Жиры просто необходимы - вопрос к их качеству. Так, например, рафинированные масла -вредны, в том числе и подсолнечное, пальмовое масло, рапсовое масло. А их добавляют в пирожные, колбасу, молочные продукты и всякие крабовые палочки.
Ирина Иванова
Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
По словам эксперта, мышцы не уйдут, если человек окажется в условиях голодания или будет соблюдать пост. В 2016 году японский ученый Осуми Есинори из Токийского технологического института получил нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии — процесса деградации и переработки внутриклеточного мусора. Оказывается, что есть режим экономии белка, который включается у человека и животных-хищников после неудачной охоты. В крови накапливается отработанный белок: старые кровяные тельца, антитела, отбившие атаку вирусов, транспортные белки, которые выполнили задачу и больше не активны, воспалительные цитокины. Такие белки-мертвецы сгущают кровь, поэтому при вирусных атаках не хочется есть, ведь куриный бульончик ещё добавит белка в кровь.
Сегодня изучены причины тромбозов после COVID-19. Людям во время сильного воспаления при вирусной, бактериальной или грибковой инфекциях, или обострении артрита, остеохондроза минимум 3 дня нельзя есть животный белок - мясной и куриный бульон, мясо, рыбу, творог, сыр, молоко и кефир. Зато можно разнообразить рацион зеленью и жирами в небольшом количестве, например, нерастительные масла - сливочное или топленое, так как это жиры, а не белки. Но, если человек поел, не употребляя животного белка: суп с чечевицей или кашу на воде с «правильным» маслом, тушеные овощи, тогда из крови через капилляры желудка в него просачиваются отработанные мертвые белки, и кровь возвращает себе нормальную вязкость - разжижается.
Ирина Иванова
Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
За сутки такого поста человек может получить 120-140 граммов белка из крови. Вместе с так называемой постной едой - каша, фрукты, ягоды и т.д. отработанный белок переварится в желудке в аминокислоты и усвоится. Одни и те же аминокислоты могут так рециркулировать месяцами, встраиваясь в разные ткани организма.
Также врач отметила, что животные жиры нужно ограниченно употреблять. Особенно они нужны детям, так как идут на построение «хорошего» ЛПВП - холестерина, который является строительным материалом для мембран клеток и гормонов - в частности, гормона роста (СТГ). Они не сгущают кровь. Но во время поста без них можно обойтись. Из животных жиров печень также «строит» липопротеины высокой плотности - «хороший холестерин».
«Если говорить о «плохом» холестерине – ЛПНП-липопротеинов низкой плотности, то его образованию помогают в том числе различные воспаления в организме. Это могут быть вирусы, больное горло, гастрит, обострение артроза, радикулит, цистит и многие другие. Поэтому, надо постараться вылечить и заниматься профилактикой любых воспалений: проверить зубы, пройти медосмотр, сдавать анализы, чтобы начать лечиться от любых болезней на ранних этапах, желательно до их клинических проявлений», - заключила Ирина Иванова.