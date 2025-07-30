«Наше жилище — не операционная»: врач призвала отказаться от бытовой химии дома
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Современная жизнь немыслима без бытовой химии. Гели для стирки, всевозможные средства для уборки — эти продукты прочно вошли в наш быт, обещая чистоту, свежесть и комфорт. Однако за внешней привлекательностью и заявленной эффективностью часто скрывается ряд потенциальных угроз для нашего здоровья и окружающей среды. О них сайту «Страсти» рассказала врач-уролог, дерматовенеролог Екатерина Макарова.
По словам специалиста, обилие бытовых моющих средств и очистителей с антисептическими компонентами приводит к тому, что организму человека не остается шанса для экспозиции антигенов и выработки антител к различным триггерам.
«Чтобы влияние окружающей среды было безопасным для здоровья, человек нужно, постепенно контактируя с раздражителями, вырабатывать иммунитет к их воздействию. Но при дезинфицирующей обработке всего на свете мы лишаем организм такой возможности. Наш с вами иммунитет становится стерильным в отношении большинства аллергенов, в итоге, малейший контакт запускает ту или иную реакцию гиперчувствительности».
Екатерина Макарова
Врач-уролог, дерматовенеролог
С другой стороны, такая гиперреактивность приводит к тому, что взбудораженные аллергеном иммунологические клетки работают против себя, атакуя собственные структуры, объясняет врач.
Когда вредные вещества в виде средств бытовой химии вторгаются в наш кровоток малыми дозами, но регулярно и стабильно, у человека возникает аллергическая реакция в виде слезотечения, насморка и першения в горле, говорит Екатерина Макарова. Специалист уточняет, что, если затруднение дыхания не проходит даже на свежем воздухе, требуется серьезная медикаментозная терапия.
Чтобы избежать пагубных последствий использования бытовой химии, врач советует применять как можно меньше средств для уборки.
«Вполне можно обойтись одним каким-то средством, которое может выступать и в роли шампуня, и в роли жидкого мыла, например. Мытье полов в помещении в обычных условиях не требует ни хлорки, ни особых добавок. Ведь наше жилище — не операционная. Посудомоечные дела достаточно поддерживать содой. Хозяйственное мыло решает практически все трудные бытовые задачи. Такой химический минимализм экономит время, средства, жизненное пространство и здоровье».
Екатерина Макарова
Врач-уролог, дерматовенеролог