«Наше жилище — не операционная»: врач призвала отказаться от бытовой химии дома

Современная жизнь немыслима без бытовой химии. Гели для стирки, всевозможные средства для уборки — эти продукты прочно вошли в наш быт, обещая чистоту, свежесть и комфорт. Однако за внешней привлекательностью и заявленной эффективностью часто скрывается ряд потенциальных угроз для нашего здоровья и окружающей среды. О них сайту «Страсти» рассказала врач-уролог, дерматовенеролог Екатерина Макарова.

По словам специалиста, обилие бытовых моющих средств и очистителей с антисептическими компонентами приводит к тому, что организму человека не остается шанса для экспозиции антигенов и выработки антител к различным триггерам.