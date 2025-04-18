Нарушила дресс-код и превзошла Бородину: стилист оценила образ Агаты Муцениеце на музыкальной премии

«Дресс-код мероприятия был серебристо-черным, но актриса решила выделиться и не быть как все, отдав предпочтение оттенку viva magenta (красно-алому), - говорит Лариса Голубева. – Туфли звезды мне показались слишком классическими – лаковая обувь с длинным носом сделала бы образ более модным. В целом мне не хватило в аутфите Муцениеце акцентов. Красную сумку-таксу я бы заменила на красный клатч с фактурой переплетения и грубой застежкой из грубого металла».

Стилист отметила, что платье актрисы действительно похоже на то, что надевала Ксения Бородина. Но, тем не менее, образы у звезд получились совершенно разные: бывшая жена Павла Прилучного выглядит как уверенная в себе женщина, а телеведущая выглядит менее статусно, даже немного по-детски, заключила Лариса Голубева.

«В целом у Агаты получился довольно удачный стильный тотал-ред-лук , который по-прежнему остается в тренде», - пояснила эксперт.