«Намного легче и комфортнее»: травматолог-ортопед перечислил современные альтернативы гипсу

«Некоторые виды переломов можно лечить без гипсовой иммобилизации. Например, перелом проксимального отдела плеча без смещения можно лечить косыночной повязкой, а перелом дистальный фаланги пальца стопы - пластырной повязкой.

Некоторые виды переломов со смещением могут потребовать оперативного лечения для того, чтобы сопоставить отломки в правильном положении.

Также сейчас активно применяются пластиковые гипсы, которые легче обычных, их можно мочить и не бояться, что они намокнут и развалятся. Но здесь нужно понимать, что обязательно необходимо хорошо сушить кожу под гипсом.

Также сейчас широко нашли применение ортезы – это специальные повязки на липучках, которые выполняют функцию гипса, но намного легче и комфортнее переносятся. Главное помнить, что вид иммобилизации при переломах выбирает только врач после осмотра, выполнения рентгенограмм и постановки диагноза», - отметил специалист.