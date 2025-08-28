«Намного легче и комфортнее»: травматолог-ортопед перечислил современные альтернативы гипсу
© Freepik
В случае преждевременного снятия гипса возможно развитие осложнения, которое увеличит в разы вероятность оперативного лечения. Об этом сайту «Страсти» рассказал врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Игорь Прохватов.
«Если снять гипс раньше времени, возможно осложнение, такое как вторичное смещение отломков. В этих случаях вероятность оперативного лечения перелома увеличивается в разы из-за того, что повторная репозиция отломков чаще всего оказывается неэффективной», - сообщил врач.
Игорь Прохватов
Врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории
Специалист отметил, что перелом не всегда подразумевает наложение гипса. По словам Прохватова, в настоящее время есть средства современнее затвердевающей медицинской повязки.
«Некоторые виды переломов можно лечить без гипсовой иммобилизации. Например, перелом проксимального отдела плеча без смещения можно лечить косыночной повязкой, а перелом дистальный фаланги пальца стопы - пластырной повязкой.
Некоторые виды переломов со смещением могут потребовать оперативного лечения для того, чтобы сопоставить отломки в правильном положении.
Также сейчас активно применяются пластиковые гипсы, которые легче обычных, их можно мочить и не бояться, что они намокнут и развалятся. Но здесь нужно понимать, что обязательно необходимо хорошо сушить кожу под гипсом.
Также сейчас широко нашли применение ортезы – это специальные повязки на липучках, которые выполняют функцию гипса, но намного легче и комфортнее переносятся. Главное помнить, что вид иммобилизации при переломах выбирает только врач после осмотра, выполнения рентгенограмм и постановки диагноза», - отметил специалист.
Игорь Прохватов
Врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории
Прохватов дал несколько советов для профилактики переломов. Он призвал заниматься физкультурой для улучшения кровоснабжения и питания мышц и костей, подвижности суставов, принимать витамин D в профилактических дозах.
«Следует исключить травмоопасные ситуации из жизни, а также выбирать правильную и удобную обувь, безопасную дорогу домой и на работу. Важно сбалансированно питаться и исключить жесткие диеты, следить за фигурой, ведь чем больше вес человека, тем большую нагрузку испытывают суставы и, следовательно, выше риск повреждений», - заключил врач.
Игорь Прохватов
Врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории