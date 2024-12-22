Надо ли удалять зубы мудрости: отвечает стоматолог

Зубы мудрости, также известные как третьи моляры, являются самыми большими жевательными зубами в человеческом организме. В норме у человека имеется всего четыре таких зуба: два растут на верхней челюсти, а два — на нижней. Обычно их прорезывание происходит в более позднем возрасте, часто после 18 лет, и этот процесс может сопровождаться различными неприятными ощущениями и осложнениями. Поэтому нередко зубы мудрости удаляют. Вопрос, удалять такие зубы или оставлять, решает стоматолог. И он учитывает ряд критериев. Каких именно, сайту «Страсти» рассказала врач-стоматолог клиники «Мегастом» Наталья Тышкевич.

Когда зубы мудрости необходимо удалить

Самый распространенный пример: у вас начинает прорезываться зуб мудрости, однако в зубном ряду для него банально недостаточно места. К тому же этот процесс часто сопровождается воспалением, дикой болью и отеком. В таком случае удаление зуба становится не только целесообразным, но и необходимым, чтобы избежать дальнейших осложнений»

Или другой пример: давление прорезающего зуба мудрости на впередистоящей семерки часто приводит к смещению передних зубов, возникновению скученности и кариозных процессов на соседних зубах. В этом случае также зуб мудрости стоит удалить.

Кроме того, стоматологи-ортодонты нередко рекомендуют удалять зубы мудрости, если они мешают проведению ортодонтического лечения. Например, при установке брекетов зуб мудрости может стать препятствием для коррекции прикуса, что делает его удаление целесообразным шагом.

Когда зубы мудрости стоит сохранить