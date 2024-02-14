На прогулку и даже в офис: как носить пайетки и перья в повседневной жизни

Стилист-имиджмейкер и дизайнер Любовь Лебедева рассказала, как стилизовать пайетки и перья под свой повседневный образ. Она поделилась советами в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Череда праздников закончилась, но не спешим убирать из своего гардероба перья и пайетки. Обычно такие экстравагантные украшения у большинства людей ассоциируются с гламуром, праздником и яркими софитами. Однако сегодня у модельеров на них совершенно другой взгляд. Они предлагают активно использовать их для создания повседневного образа, не боясь сочетать с весенними и летними нарядами. Как говорится и в пир, и в мир. Если у вас появилось желание сделать вещи с этими украшениями частью повседневного гардероба, мы подскажем, как правильно миксовать их с одеждой, чтобы не перегрузить образ. Главное правило – чем проще, тем лучше. Вот несколько возможных идей удачных образов.

Пайетки и базовый гардероб

Прежде чем соединять блестящие вещи с простыми базовыми вещами, нужно определить их тип. Не каждое платье, юбка или брюки с пайетками могут удачно сочетаться с другой одеждой, иначе лук может получиться безвкусным и вычурным. Если хочется рискнуть, тогда выбирайте вещи с пайетками лаконичных моделей и простого кроя: платье на бретелях строгих линий, юбку-карандаш или очень строгое мини, топы и майки в бельевом стиле, жакеты предпочтительно мужского кроя. Яркие пайеточные брюки лучше носить с верхом простой фактуры: свитером, худи, однотонной блузой или рубашкой.