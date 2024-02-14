На прогулку и даже в офис: как носить пайетки и перья в повседневной жизни
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Стилист-имиджмейкер и дизайнер Любовь Лебедева рассказала, как стилизовать пайетки и перья под свой повседневный образ. Она поделилась советами в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».
Череда праздников закончилась, но не спешим убирать из своего гардероба перья и пайетки. Обычно такие экстравагантные украшения у большинства людей ассоциируются с гламуром, праздником и яркими софитами. Однако сегодня у модельеров на них совершенно другой взгляд. Они предлагают активно использовать их для создания повседневного образа, не боясь сочетать с весенними и летними нарядами. Как говорится и в пир, и в мир. Если у вас появилось желание сделать вещи с этими украшениями частью повседневного гардероба, мы подскажем, как правильно миксовать их с одеждой, чтобы не перегрузить образ. Главное правило – чем проще, тем лучше. Вот несколько возможных идей удачных образов.
Пайетки и базовый гардероб
Прежде чем соединять блестящие вещи с простыми базовыми вещами, нужно определить их тип. Не каждое платье, юбка или брюки с пайетками могут удачно сочетаться с другой одеждой, иначе лук может получиться безвкусным и вычурным. Если хочется рискнуть, тогда выбирайте вещи с пайетками лаконичных моделей и простого кроя: платье на бретелях строгих линий, юбку-карандаш или очень строгое мини, топы и майки в бельевом стиле, жакеты предпочтительно мужского кроя. Яркие пайеточные брюки лучше носить с верхом простой фактуры: свитером, худи, однотонной блузой или рубашкой.
«Обратите внимание на цвет украшений. Выигрышно смотрятся сложные темные оттенки пайеток, например бронзовые или темно-золотистые. Остальные оттенки (цветные, серебристые) нужно добавлять в образ очень дозировано».
Любовь Лебедева
Стилист-имиджмейкер и дизайнер
Пайетки и офисная классика
Это беспроигрышный вариант, если вы хотите добавить шика и благородства к традиционным силуэтам, подчеркнув индивидуальность и статус. Например, соедините базовую белую рубашку с юбкой любой длины с блестками либо с украшенными ими брюками. В качестве аксессуара добавьте галстук или шейный платок и офисный наряд готов! Такой ансамбль подойдет для офисов, где нет строгого дресс-кода.
Пайетки в сочетании со спортивной одеждой, кроссовками самба или ботинками лоферами будут отлично контрастировать, но не конфликтовать друг с другом. Сияющие детали превратят обычные спортивные комплекты в модные стильные наряды спорт-шик, подчеркивающие активный образ жизни. Смело отправляйтесь в таком образе на прогулку или по делам. А для романтического образа для свидания смените грубую обувь на балетки.
«Если вы не равнодушны к перьям и хотите носить их не только по особым поводам, но и в повседневной жизни, используйте их в качестве дополнительной отделки, но не основы. Например, наденьте офисное платье нейтрального оттенка с отделанными перьями рукавами или низом. К однотонным классическим брюкам или джинсам подойдут кофты и топы с перьями в тон низа. Носите пальто и шляпы, украшенные перьями или вставками из них».
Любовь Лебедева
Стилист-имиджмейкер и дизайнер
Если смелости носить вещи с перьями не хватает, используйте их в качестве аксессуаров. Сумки, ремни, заколки, боа с перьевой окантовкой или вставками отлично дополнят любой образ. Для ношения ярких экстравагантных вещей и аксессуаров нужна определенная смелость и знание правил их сочетания. Если вы не уверены в правильно подобранном образе, постарайтесь минимизировать наличие вещей с пайетками или перьям в аутфите.
«Однако не стоит отказываться от их приобретения совсем. Пара вещей данного типа обязательно должны быть в гардеробе любой девушки и женщины. Ведь именно они помогут выразить свой стиль и подчеркнуть индивидуальность».
Любовь Лебедева
Стилист-имиджмейкер и дизайнер