«На начальном уровне все идет в минус»: Андрей Чуботару рассказал о заработке бойцов ММА

В последнее время в мире отечественного спорта возникли дискуссии, и причиной этого стала заработная плата футболистов. Многие пользователи Сети убеждены, что они получают слишком большие гонорары при отсутствии выдающихся результатов. При этом стоит отметить: занимаясь профессионально спортом, атлеты отдают ему не только часть своей жизни, но и здоровья. В новом интервью для издания «Страсти» двукратный серебряный призер чемпионата России по Панкратиону Андрей Чуботару рассказал, из чего складывается заработок человека в его дисциплине.

Мужчина отметил, что на финансовую составляющую влияют не только завоеванные титулы и красочность боев, но и умение атлета подать себя. По словам Андрея, спортсмен должен выходит на спарринг и побеждать, но сделать это нужно так, чтобы остаться в памяти у зрителей.

«Бывает, что какой-то зрелищный проигрыш лучше запомнился зрителю, чем какая-то скучная победа», — пояснил боец ММА.

При этом Андрей откровенно признался: борьба — это дорогой вид спорта. Оказывается, даже у самого топового атлета из всего гонорара остаются 60-70%, поскольку часть денег уходит на зарплату тренеров, менеджера и медицинские расходы.

«На начальном уровне это вообще в минус все идет. Благо есть люди, тренера, которые идут навстречу и помогают, готовят просто так. А вот уже дальше, на среднем уровне, можно выходить в ноль и даже в плюс», — сообщил Чуботару.

Полное интервью Андрея об изнанке данного вида спорта читайте в этой статье.