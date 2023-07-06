«На любой вкус и кошелек»: названы расценки на роды в Аргентине

Не так давно инвестор и бизнесвумен Маргарита Никитина стала мамой во второй раз. Предпринимательница решила рожать не в России, а в Аргентине. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Никитина рассказала о стоимости данной услуги за рубежом.

Маргарита заявила, что «цены на любой вкус и кошелек». Все зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений. Например, роженица может выбрать перелет бизнес-классом, а может экономом. Также будущей маме придется выбирать между платным и бесплатным госпиталем.

«Стоимость перелета эконом-классом в среднем 200 000 рублей на 1 человека в обе стороны, бизнес-классом — от 500 000 руб. Платные госпитали — от 200 000 до 400 000 рублей роды и сопровождение с 36 недели в среднем. Аренда хорошей квартиры с новым ремонтом в хорошем районе от 100 000 до 180 000 рублей в месяц. Питание и транспорт по стоимости не дороже расценок в Москве, можно оценить до 100 000 рублей в месяц», — высказалась Маргарита.

В общей сложности роды в Аргентине обойдутся в миллион рублей. Если же будущая мама захочет лететь с супругом, то стоимость будет дороже: 1 300 000 на двоих.

При этом предпринимательница решила дать ценный совет беременным россиянкам, планирующим рожать в Аргентине. «Не рекомендую выбирать бесплатный госпиталь, потому что я видела их сама и мне есть с чем сравнить. Знаю лично истории тех девушек, которые там рожали», — высказалась Никитина.

Ранее инвестор Маргарита Никитина рассказала, как «беременная мафия» в Аргентине наживается на обеспеченных россиянках.