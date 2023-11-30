На каком свидании уже можно заниматься сексом и что такое «правило 5 встреч»: объясняет сексолог
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На каком свидании уже можно целоваться и заниматься сексом — вопрос, который волнует многих. На самом деле нет никаких ограничений. Можно и на первом, и на десятом. Тут главное, что вы хотите получить в результате. Портал «Страсти» пообщался с сексологом и семейным психологом Анастасией Чалой и подробно разобрал эту тему.
Как отметила эксперт, если вы хотите построить долговременные отношения, то лучше сначала узнать партнера, а если целью вашего свидания является сам секс, то ответ очевиден.
Как правило, первое свидание необходимо для того, чтобы познакомиться с человеком, но в последнее время многие люди знакомятся через социальные сети, поэтому в этом случае на первом свидании необходимо понять, ваш это человек или нет, какие отношения ему нужны, интересно ли с ним, откликается ли он внешне и внутренне.
Анастасия Чалая
Семейный психолог и сексолог
Что происходит на первой встрече, если мужчина и женщина друг другу понравились? Женщина, видя мужчину и испытывая чувства к нему, сразу думает о долговременных отношениях, придумывает имена их будущим детям, а мужчина в первую очередь испытывает сексуальный интерес. И если быстро перейти к стадии поцелуев и сексу, то зачастую получается, что мужчина удовлетворяет свою потребность и партнерша становиться ему не интересна — он все уже получил.
«Стоит помнить, что по своей природе мужчины охотники, и если добыча слишком легко достается, то у мужчины пропадает азарт и интерес. Но сильно затягивать с этим тоже не стоит», - подчеркнула сексолог.
В свою очередь, для женщины важна эмоциональная близость и бабочки в животе. В психологии есть такое негласное «правило 5 встреч» о том, что к сексу не стоит переходить раньше 5 свидания, но и сильно на полгода тоже не стоит затягивать, можно перегореть.
Анастасия уверена, что не стоит пренебрегать «конфетно-букетным периодом» — это важный романтический период в жизни каждой пары. В процессе первых свиданий люди начинают лучше узнавать друг друга, понимают, есть ли у них совместные взгляды на жизнь, ценности и принципы, исчезает неловкость и зажатость, начинает появляться доверие и понимание своих чувств к партнеру. Если секс происходит слишком рано, на первых свиданиях, можно потом оказаться вместе с человеком, который совершенно вам не подходит.
Чем больше проходит свиданий, тем ценнее люди становятся друг другу, у мужчины сексуальный интерес переходит в чувства, а у женщин наоборот из чувств зарождается сексуальное желание к мужчине.
Анастасия Чалая
Семейный психолог и сексолог
Что же качается поцелуев, то переходить к ним лучше с 4 свидания и когда оба партнера почувствуют готовность к более тесному контакту, к новому формату отношений. Важно помнить, что секс – это обоюдное желание и согласие людей без принуждения и манипуляций.