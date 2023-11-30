На каком свидании уже можно заниматься сексом и что такое «правило 5 встреч»: объясняет сексолог

Что происходит на первой встрече, если мужчина и женщина друг другу понравились? Женщина, видя мужчину и испытывая чувства к нему, сразу думает о долговременных отношениях, придумывает имена их будущим детям, а мужчина в первую очередь испытывает сексуальный интерес. И если быстро перейти к стадии поцелуев и сексу, то зачастую получается, что мужчина удовлетворяет свою потребность и партнерша становиться ему не интересна — он все уже получил.

«Стоит помнить, что по своей природе мужчины охотники, и если добыча слишком легко достается, то у мужчины пропадает азарт и интерес. Но сильно затягивать с этим тоже не стоит», - подчеркнула сексолог.

В свою очередь, для женщины важна эмоциональная близость и бабочки в животе. В психологии есть такое негласное «правило 5 встреч» о том, что к сексу не стоит переходить раньше 5 свидания, но и сильно на полгода тоже не стоит затягивать, можно перегореть.

Анастасия уверена, что не стоит пренебрегать «конфетно-букетным периодом» — это важный романтический период в жизни каждой пары. В процессе первых свиданий люди начинают лучше узнавать друг друга, понимают, есть ли у них совместные взгляды на жизнь, ценности и принципы, исчезает неловкость и зажатость, начинает появляться доверие и понимание своих чувств к партнеру. Если секс происходит слишком рано, на первых свиданиях, можно потом оказаться вместе с человеком, который совершенно вам не подходит.