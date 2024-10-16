На какие болезни может указывать изжога и как помочь себе в домашних условиях

С изжогой хоть раз в жизни сталкивался практически каждый человек. Она может возникать очень не вовремя и избавиться от нее иногда непросто. Портал «Страсти» выяснил, на какие болезни может указывать изжога и можно ли себе помочь в домашних условиях.

Светлана Ермакова, гастроэнтеролог, терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что пищеварение у человека представлено одной пищеварительной трубкой с началом и концом. Для правильного его функционирования «трубка» разделена на несколько частей, в которых происходят разные по физиологии процессы и живут разные обитатели микрофлоры.

Разные отделы пищеварения имеют своего рода преграды или сфинктеры для регулирования однонаправленного движения пищевого комка. При изменении направления движения по ЖКТ появляется один из общеизвестных симптомов, это изжога - неприятное ощущение распирающей тяжести или жжения за грудиной, чувство горечи.