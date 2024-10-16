На какие болезни может указывать изжога и как помочь себе в домашних условиях
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С изжогой хоть раз в жизни сталкивался практически каждый человек. Она может возникать очень не вовремя и избавиться от нее иногда непросто. Портал «Страсти» выяснил, на какие болезни может указывать изжога и можно ли себе помочь в домашних условиях.
Светлана Ермакова, гастроэнтеролог, терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что пищеварение у человека представлено одной пищеварительной трубкой с началом и концом. Для правильного его функционирования «трубка» разделена на несколько частей, в которых происходят разные по физиологии процессы и живут разные обитатели микрофлоры.
Разные отделы пищеварения имеют своего рода преграды или сфинктеры для регулирования однонаправленного движения пищевого комка. При изменении направления движения по ЖКТ появляется один из общеизвестных симптомов, это изжога - неприятное ощущение распирающей тяжести или жжения за грудиной, чувство горечи.
Степень выраженности дискомфорта зависит от уровня кислотности желудочного сока. При нормальной и пониженной кислотности изжога проявляется ощущением тепла и давления за грудиной, подкатывающим к горлу комком. При повышенной концентрации соляной кислоты в желудке - это сильное жжение и боль.
Светлана Ермакова
Гастроэнтеролог, терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Причин для появления изжоги огромное множество, но вот главные из них:
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несостоятельность одного из сфинктеров (на границе желудка и пищевода), который должен препятствовать попаданию соляной кислоты, находящейся в желудке, в пищевод, не готовый по своей физиологии встретиться с такой агрессивной средой - следствием является появление чувство «огня» в области пищевода;
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при повышении внутрибрюшного давления возникает неполное закрывание сфинктера, причиной может быть лишний вес человека или беременность женщины, (порядка 60% беременных на поздних сроках испытывают эти неприятные ощущения, связанные с изжогой);
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длительные запоры также приводят к повышению давления в кишечнике, а верхний сфинктер всегда является более уязвимым - вот опять и изжога;
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синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике провоцирует избыточное газообразование, которое продуцируют некоторые патогенные микроорганизмы и усугубляют неправильную работу сфинктеров.
В целом, множество симптомов могут стать причиной гастроэзофагеально-рефлюксной болезни (ГЭРБ). Следствием болезни может быть постоянный дискомфорт в пищеводе, заброс кислоты в верхние отделы пищеварительного тракта, как результат разрушение кислотой зубов, навязчивый кашель после еды, чихание и насморк.
Светлана Ермакова
Гастроэнтеролог, терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
На сегодняшний день, ГЭРБ - это не приговор, современные технологии и экспертное оборудование (эндоскопия, эндо-УЗИ, КТ и МРТ, вся лабораторная диагностика и др.), индивидуальный и комплексный подход к каждому пациенту обеспечивают высокую эффективность консервативного и/или хирургического лечения всего спектра заболеваний, вызывающих изжогу. Но для того чтобы не допустить осложнений, эрозивных и язвенных поражений пищевода, возникновение онкологических перерождений слизистой, есть методы профилактики развития проблем, достаточно простые, но которые помогут избежать серьезного лечения.
Профилактика появления изжоги:
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Исключение подъема тяжестей.
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Сон минимум 7 часов.
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Не наклоняться и не ложиться спать 1,5-2 часа после еды.
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Откажитесь от корсетов, бандажей и узких брюк.
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Бросьте курить, не злоупотребляйте алкоголем.
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Избавьтесь от лишних килограммов, к которым приводят ночные трапезы, переедание, нерегулярные приемы пищи, перекусы на бегу.
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Ограничьте употребление кофе, черного хлеба, шоколада, свежей выпечки, яиц (особенно жареных), алкоголя, крепкого чая и газировки.
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Прием некоторых лекарственных препаратов которые могут вызвать изжогу: НПВС (аспирин), обезболивающие допустим только после еды.
Под изжогу нередко иногда «маскируется» приступ стенокардии и инфаркт. При появлении первых жалоб обратитесь к врачу. При наличии заболеваний ЖКТ посещайте гастроэнтеролога 2 раза в год. Также важен контроль эмоционального состояния, помощь психолога.Препараты для лечения изжоги и основного заболевания подбираются в индивидуальном порядке. Ни один, даже самый эффективный препарат не поможет избавиться от изжоги без соблюдения диеты.
Светлана Ермакова
Гастроэнтеролог, терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что помогает от изжоги в домашних условиях:
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Принять вертикальное/сидячее положение.
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Безрецептурные кислотоснижающие препараты.
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Отвар из имбиря, ромашковый чай.
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Беременным можно выпить стакан молока.
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Банан (обволакивает стенки желудка).
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Минеральная вода без газа за 1-2 часа до еды.