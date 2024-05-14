Мыть или не мыть: как правильно обрабатывать овощи, фрукты, мясо, рыбу и яйца перед готовкой
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Тщательно мыть продукты питания перед тем, как съесть, детей учат с ранних лет жизни. Однако иногда все же возникают вопросы, связанные с этой темой. Нужно ли использовать мыло? Зачем мыть плоды с кожурой? Есть ли смысл обрабатывать мясо? На все эти вопросы портал «Страсти» узнал ответы у Михаила Лебедева, ведущего эксперта, руководителя группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Фрукты и овощи нужно тщательно мыть под проточной водой. Это также касается плодов с несъедобной кожурой (арбузов, дынь, бананов, апельсинов, лимонов, мандаринов). На кожуре могут находиться болезнетворные бактерии и при чистке такого фрукта возможно их перенести с кожуры на съедобную мякоть.
Листовую зелень (укроп, петрушку, сельдерей, кинзу, зеленый лук и пр.) нужно мыть не только перед употреблением в пищу, но и перед помещением в холодильник.
Зелень и свежие овощи/фрукты - излюбленная среда обитания кишечной палочки. Остатки земли и грунта должны быть тщательно смыты с листьев зелени. Даже зелень, на упаковке которой есть отметка «готово к употреблению», совсем не лишне сполоснуть проточной водой.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Сырая рыба не требует тщательного мытья, ведь впереди достаточная термическая обработка, которая уничтожит всех возможных патогенов. Для удаления внешних загрязнений рыбу достаточно просто сполоснуть. Моллюски нуждаются в более тщательном промывании - в них может встречаться песок и осколки раковин.
Мясо тщательно промыть от бактерий практически невозможно. Самым надежным способом избавиться от возможных патогенов является достаточная термическая обработка.
Мыть или не мыть курицу (или другую птицу) перед приготовлением?
Об этом до сих пор спорят и кулинары, и специалисты в области гигиены питания. Сторонники мытья считают, что смывают опасные бактерии. А противники уверены, что обработка струей воды лишь способствует распространению патогенов по всей кухне (в частности – сальмонелл). И многочисленные исследования это действительно подтверждают.
При мытье курицы также возможно перекрестное заражение при приготовлении других продуктов на тех же поверхностях. И главное: зачем мыть курицу, если впереди – термическая обработка? В любом случае решать вам.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Яйца (особенно утиные и гусиные) - основной источник инфицирования человека сальмонеллезом. Носителем сальмонеллы являются куры-несушки, а не яйца - сальмонелла может находиться только на скорлупе. Через неповрежденную скорлупу бактерии не могут проникнуть внутрь яйца, но даже небольшая трещинка дает им такую возможность. Перед приготовлением яйца необходимо мыть теплой водой с мылом. Но именно непосредственно перед приготовлением, а не заранее! Если это сделать сразу после покупки, то можно повредить кутикулу - защитную пленку на скорлупе. И тогда сальмонеллы смогут легко проникнуть внутрь яйца. Яйца с поврежденной скорлупой обязательно следует отварить (не менее 15 минут).
Возможно ли присутствие опасных патогенов на упаковках продуктов питания?
Опасные микроорганизмы могут находиться и на упаковке самых разных продуктов, попадая туда, чаще всего посредством грязных рук. Но размножения патогенов там, как правило, не происходит - среда неподходящая. Концентрация микроорганизмов на упаковках невысокая, не достигающая необходимой «инфицирующей дозы» и недостаточная для заражения человека.
Поэтому нет никакого смысла в протирании антисептиком всех упаковок подряд. Хотя вымыть с мылом банку консервов перед тем, как её открыть – совсем не лишне.
Игнорирование достаточно простых гигиенических правил, нарушения условий хранения, транспортировки и приготовления продуктов в сочетании с недостаточной личной гигиенической культурой легко может стать причиной крайне неприятных заболеваний. Не стоит забывать о соблюдении правил личной гигиены, самым простым и эффективным из которых является регулярное мытье рук с мылом. Помните - чем больше «грязных» рук прикоснулось к продукту по пути к желудку человека - тем больше вероятность заболеть.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что делать, если уже отравился?
До визита врача можно принять активированный уголь (или любой энтеросорбент) и обеспечить обильное питьё. Все дальнейшие лечебные мероприятия, включая возможное назначение антибиотиков - только по назначениям врача с учётом клинической картины, тяжести состояния и индивидуальных особенностей заболевшего. Для уточнения диагноза показано проведение комплексного лабораторного обследования для выявления возбудителя заболевания.
При своевременном и адекватном лечении прогноз в большинстве случаев благоприятный.