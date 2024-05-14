Мыть или не мыть: как правильно обрабатывать овощи, фрукты, мясо, рыбу и яйца перед готовкой

Тщательно мыть продукты питания перед тем, как съесть, детей учат с ранних лет жизни. Однако иногда все же возникают вопросы, связанные с этой темой. Нужно ли использовать мыло? Зачем мыть плоды с кожурой? Есть ли смысл обрабатывать мясо? На все эти вопросы портал «Страсти» узнал ответы у Михаила Лебедева, ведущего эксперта, руководителя группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Фрукты и овощи нужно тщательно мыть под проточной водой. Это также касается плодов с несъедобной кожурой (арбузов, дынь, бананов, апельсинов, лимонов, мандаринов). На кожуре могут находиться болезнетворные бактерии и при чистке такого фрукта возможно их перенести с кожуры на съедобную мякоть.

Листовую зелень (укроп, петрушку, сельдерей, кинзу, зеленый лук и пр.) нужно мыть не только перед употреблением в пищу, но и перед помещением в холодильник.