«Мы были поражены»: певица Анири о поездке в Дагестан с семьей

Недавно певица Анири вместе с семьей побывала на отдыхе в Дагестане. Мы решили узнать у артистки, в какие уголки республики, по ее мнению, стоит точно заглянуть россиянам, планирующим отправиться в путешествие в северо-восточную часть Кавказа.

«Мы изначально находились в плену стереотипов о том, что Дагестан – это такая южная, жгучая, темпераментная нация, и немного опасались этого… Но, когда мы прилетели туда, мы были поражены тем, насколько это доброжелательный, отзывчивый и гостеприимный народ. Если нужна какая-то помощь, будьте уверены, что вам обязательно помогут», - рассказывает Анири.

Каспийск, в котором она отдыхала с семьей, оказался очень уютным и спокойным городом. Певица признается, что и в горах, и на водопадах у всех от увиденной красоты захватывает дух. Анири составила свой личный список мест в Дагестане, которые заслуживают внимания.