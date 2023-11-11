«Мы были поражены»: певица Анири о поездке в Дагестан с семьей
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Недавно певица Анири вместе с семьей побывала на отдыхе в Дагестане. Мы решили узнать у артистки, в какие уголки республики, по ее мнению, стоит точно заглянуть россиянам, планирующим отправиться в путешествие в северо-восточную часть Кавказа.
«Мы изначально находились в плену стереотипов о том, что Дагестан – это такая южная, жгучая, темпераментная нация, и немного опасались этого… Но, когда мы прилетели туда, мы были поражены тем, насколько это доброжелательный, отзывчивый и гостеприимный народ. Если нужна какая-то помощь, будьте уверены, что вам обязательно помогут», - рассказывает Анири.
Каспийск, в котором она отдыхала с семьей, оказался очень уютным и спокойным городом. Певица признается, что и в горах, и на водопадах у всех от увиденной красоты захватывает дух. Анири составила свой личный список мест в Дагестане, которые заслуживают внимания.
Дербент, Шохские террасы, заброшенное село на горе Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Чиркейское водохранилище, Большой каньон, Сарыкумские барханы – именно там, кстати, снимали «Белое солнце пустыни». Представьте себе: горы, горы, а на вершине… песок. Мелкий-мелкий, пушистый. Это настоящее чудо света! Дети были в восторге. А Большой каньон с такой чистой водой, что ее можно пить! Там с детьми я впервые в жизни прокатилась на зиплайне.
Анири
Певица
Именно спуск на зиплайне оказался самым смешным и забавным приключением. Дети певицы захотели спуститься, а ее просто взяли на слабо. Анири решила, что не может ударить в грязь лицом перед ними, хотя ей было очень страшно.
«Особенно в самом начале, когда меня прицепили к этому тросу. Но когда я полетела и увидела, какая вокруг красота, я забыла о своем страхе. Забавно то, что из-за маленького веса я не долетела до нужной точки, где меня должны были поймать и отцепить, а полетела обратно! Пришлось инструкторам меня ловить», - вспоминает артистка.
А ещё один случай был «подстроен» мужем Анири, который уговорил ее выступить в местном ресторанчике и устроил небольшой концерт. «Было очень здорово», - заключила Анири.