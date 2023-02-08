Музыканты рассказали о работе с группой «Би-2» над новым альбомом сайд-проекта «Нечетный воин»

После мощного «номерного» релиза, которым в минувшем году стал альбом «Аллилуйя», группа «Би-2» предлагает фанатам выдохнуть, переключиться на философский лад, может быть, даже помедитировать под песни на стихи давнего соавтора и соратника группы Михаила Карасёва. Нынешний релиз для него особенный. Альбом «Нечётный воин 5» выходит в день его 70-летия, 8 февраля. Советская и российская рок-исполнительница лидер рок-группы «На́стя» Настя Полева и автор песен, член Союза композиторов России Андрей Мисин рассказали passion.ru о работе над проектом.

«“Нечетный воин”, в котором я приняла участие, записывался еще во время пандемии в 2021 году. Как мне кажется, под меня подобрана очень правильно песня, записанная в дуэте с Шурой («One Fate»). Во всех произведениях Михаила Карасева есть философия, рассуждения в такой простой и ярко-образной форме» , - рассказывает Полева.

По словам певицы, композиция, которую она исполняет, производит на неё большое впечатление. Особенно Полева отмечает припев: «По наклонной скользя, задержатся нельзя, можно только успеть, на краю замереть».

«Это новое прочтение и неожиданный образ. Меня такое радует, и особенно, когда это есть в песне – очень ценно и важно. За это я люблю этот проект. Доносится мысль очень интересно: вроде бы как-то всё умно, но и в то же время душевно, просто и легко ложится на слух и с музыкальной точки зрения и со словесной. В проекте всегда можно найти песни, которые близки» , - уверена Полева.

Мисин, исполнивший песню «Ной», подчеркивает в свою очередь, что всегда был одержим идеей написать композицию об этом проповеднике. И тут Шура предложил ему стихотворение поэта Михаила Карасева, в котором эта история рассказана совершенно на своем языке.

«Очень своеобразный взгляд на извечную библейскую тему. Что меня очень впечатлило! Через 5 минут в моей голове возникло это пространство и музыка. Я люблю людей, которые фонтанируют идеями, самыми разнообразными. Когда Шура мне сказал, что это будет широкое оркестровое звучание, я был удивлен! Работали в студии, выверяя каждый шаг. Получилось широкое большое планетарное звучание. Чем лучше и интереснее идея, тем интереснее получается произведение» , - заключил Андрей Мисин.

На новом альбоме «Нечётного воина» много имён, знакомых и по предыдущим итерациям проекта, и по сотрудничеству с «Би-2». Здесь «Моя Мишель, Настя Полева, Евгений Маргулис, Андрей Мисин, гитарист «Круиза» Валерий Гаина, солистка группы «Банд’Эрос» Наташа Ибадин и актриса Анастасия Уколова. Также в записи альбома принял участие сам автор «Нечётных воинов» Михаил Карасёв (родной дядя Шуры «Би-2») и дети Шуры «Би-2» — Оливер и Ева.