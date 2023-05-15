Мужская мастурбация в отношениях: когда пора бить тревогу
Сексолог Тропина заявила, что мужская мастурбация в отношениях делает пару крепче.
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Вы находитесь в прочных отношениях, в которых есть место и романтике, и сексу, и приятным моментам со снеками под любимый сериал, однако в один прекрасный день вдруг замечаете, что партнер тайно занимается самоудовлетворением. Первое, что приходит на ум девушке: «А как же я? Что я сделала не так? Нормально ли то, что он делает это?» Но увидев, что мужчина мастурбирует, не нужно сразу паниковать и искать причины для разрыва, ведь это совсем не является признаком того, что в паре наступили серьезные проблемы.
Сексолог и психолог Елена Тропина заявила, что, если мастурбация не является заменой вашему сексу или дезадаптивной, то это нормально и никак не угрожает отношениям. Более того, самоудовлетворение порой может и укрепить партнеров.
Как правило, когда мужчина при регулярном сексе «добирает» мастурбацией, это свидетельствует о разнице в типах половой конституции. У женщины она может быть слабая или средняя, когда сексуальный диалог не требуется ежедневно, а у мужчины – сильная, и его темперамент требует более частой разрядки. То же самое наоборот. На самом деле это является «спасением» для отношений, и такие пары самые прочные.
Представьте на минуточку, если бы не было мастурбации, то как и кем бы мужчина восполнял нехватку? И это было бы лучше для ваших отношений? Я как сексолог позитивно отношусь к мастурбации, считая отношения в таких парах более здоровыми, более долговечными.
Елена Тропина
Сексолог и психолог
Мастурбирующие пары по статистике чаще вступают в партнерский секс, и у них наблюдается более высокий уровень либидо, состояния здоровья и иммунитета. При этом эксперт рекомендует помнить, что женщине крайне необходимо заниматься своими интимными мышцами, так как охват полового члена сильной мужской рукой не сравнится с внутривагинальным охватом слабыми, вялыми, нетренированными женскими мышцами.
Однако, если мастурбация полностью или в большей степени заменяет реальный сексуальный диалог, - это уже проблема. Нужно помнить: вместе – да, вместо – нет.
И последнее, что следует контролировать, - мастурбация не должна перетекать в дезадаптивную форму. Это такой вид самоудовлетворения, который не реализуем или трудно реализуем в реальном партнерском сексе. Людям, прибегающим к такому виду мастурбации, впоследствии практически невозможно получить оргазм от обычной (адаптивной) формы секса.