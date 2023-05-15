Мужская мастурбация в отношениях: когда пора бить тревогу

Вы находитесь в прочных отношениях, в которых есть место и романтике, и сексу, и приятным моментам со снеками под любимый сериал, однако в один прекрасный день вдруг замечаете, что партнер тайно занимается самоудовлетворением. Первое, что приходит на ум девушке: «А как же я? Что я сделала не так? Нормально ли то, что он делает это?» Но увидев, что мужчина мастурбирует, не нужно сразу паниковать и искать причины для разрыва, ведь это совсем не является признаком того, что в паре наступили серьезные проблемы.

Сексолог и психолог Елена Тропина заявила, что, если мастурбация не является заменой вашему сексу или дезадаптивной, то это нормально и никак не угрожает отношениям. Более того, самоудовлетворение порой может и укрепить партнеров .

Как правило, когда мужчина при регулярном сексе «добирает» мастурбацией, это свидетельствует о разнице в типах половой конституции. У женщины она может быть слабая или средняя, когда сексуальный диалог не требуется ежедневно, а у мужчины – сильная, и его темперамент требует более частой разрядки. То же самое наоборот. На самом деле это является «спасением» для отношений, и такие пары самые прочные.