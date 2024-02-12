Мужчины должны отойти на второй план: 5 советов по поднятию женской самооценки
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Женская самооценка включает в себя чувство собственной ценности, уверенности, уважения и любви к себе. Она серьезно влияет на многие сферы жизни: карьеру, материальное благополучие, личное счастье и общую удовлетворенность. Проблемы с самовосприятием значительно сокращают шансы женщины на успех. О том, как сформировать правильное отношение к себе, сайту «Страсти» рассказала энерго-коуч, рэйки-практик, автор медитаций Вероника Ким.
Совет 1. Любите себя
Речь идет не только о заботе в общепринятом представлении: покупке дорогих кремов, своевременном уходе за собой, визитах к парикмахеру, косметологу и мастеру маникюра. Необходимо ставить себя на первое место, выстраивать отношения с самой собой.
«Прислушайтесь к тому, чего вы на самом деле хотите, о чем мечтаете, с кем готовы общаться, а от кого предпочитаете держаться подальше. Обратите внимание на тело и душу, на собственные потребности. Вот это и есть любовь к себе, когда именно вы — главный человек в своей жизни. Мужчины, дети, родственники, друзья должны отойти на второй план. И тогда сама природа пойдет вам навстречу и поможет создать гармоничные отношения с окружающим миром».
Вероника Ким
Энерго-коуч, рэйки-практик, автор медитаций
Совет 2. Берегите здоровье
Важно все, что касается запаха тела и свежести дыхания. Это сигнализирует о том, есть ли какие-то проблемы в организме, на что стоит обратить внимание.
«Здоровье зубов — это то, чем нужно заняться в первую очередь. Очень часто люди не обращают внимания на жевательные зубы, потому что их не видно. Они считают, что их можно вылечить «когда-нибудь потом», позже. Однако для здоровой самооценки необходимо следить за всей полостью рта».
Вероника Ким
Энерго-коуч, рэйки-практик, автор медитаций
Когда вы уверены в своем теле, вы более свободно общаетесь, не страдаете от скованности, вызванной комплексами. По статистике, деньги и успех значительно легче приходят к людям с красивой подтянутой фигурой, здоровыми зубами, сияющей кожей.
Совет 3. Больше читайте
Чтение различной литературы — это тоже немаловажный фактор, влияющий на самооценку. Интерес к психологии, истории, художественным произведениям способствует созданию новых нейронных связей и влияет на речь, мышление и развитие в целом. Гораздо приятнее общаться с человеком, который много читает. В любой ситуации вы сможете отстоять свою точку зрения, поддержать беседу, блестяще провести деловые переговоры.
Совет 4. Повышайте свою квалификацию
Профессиональный рост играет большую роль в формировании здоровой самооценки. Если вы сомневаетесь в себе, чувствуете, что не дотягиваете до определенного уровня, необходимо совершенствовать навыки, получать новые знания, развиваться в этом направлении. Чтобы обрести уверенность, надо стать экспертом в своей области, настоящим высококлассным специалистом.
Совет 5. Ухоженный внешний вид
Свежая укладка, красивый макияж, стильная одежда — все это, безусловно, повышает самооценку.
«Каждая женщина знает, как она хочет выглядеть,— вот к этому образу и надо стремиться. Отражение на вашем внутреннем экране очень важно для душевного комфорта, поэтому необходимо стараться соответствовать собственным эталонам красоты. Если вы сами чувствуете себя на высоте, то и окружающие будут воспринимать вас так же. Поэтому ко всему, что касается внешнего вида, надо относиться максимально внимательно. Используйте для этого те возможности, которые у вас есть. Даже при скромном бюджете можно выглядеть модно, красиво и уверенно».
Вероника Ким
Энерго-коуч, рэйки-практик, автор медитаций
Ощущение благополучия, удовлетворенности собой и своими достижениями повышают не только женскую самооценку, но и уровень внутреннего счастья. Поэтому работайте над своей внешностью, берегите здоровье, развивайте интеллект — и вы получите от жизни немало приятных бонусов.