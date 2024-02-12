Мужчины должны отойти на второй план: 5 советов по поднятию женской самооценки

Когда вы уверены в своем теле, вы более свободно общаетесь, не страдаете от скованности, вызванной комплексами. По статистике, деньги и успех значительно легче приходят к людям с красивой подтянутой фигурой, здоровыми зубами, сияющей кожей.

Совет 3. Больше читайте

Чтение различной литературы — это тоже немаловажный фактор, влияющий на самооценку. Интерес к психологии, истории, художественным произведениям способствует созданию новых нейронных связей и влияет на речь, мышление и развитие в целом. Гораздо приятнее общаться с человеком, который много читает. В любой ситуации вы сможете отстоять свою точку зрения, поддержать беседу, блестяще провести деловые переговоры.

Совет 4. Повышайте свою квалификацию

Профессиональный рост играет большую роль в формировании здоровой самооценки. Если вы сомневаетесь в себе, чувствуете, что не дотягиваете до определенного уровня, необходимо совершенствовать навыки, получать новые знания, развиваться в этом направлении. Чтобы обрести уверенность, надо стать экспертом в своей области, настоящим высококлассным специалистом.

Совет 5. Ухоженный внешний вид

Свежая укладка, красивый макияж, стильная одежда — все это, безусловно, повышает самооценку.