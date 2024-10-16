Муж Ирины Тоневой переквалифицировался из артиста в создателя 3D моделей. Об этом стало известно «Страстям».

Алексей Брижа в 2017 году женился на бывшей участнице группы «Фабрика» Ирине Тоневой. До этого мужчина работал хореографом, однако после знакомства с певицей он стал петь. Супруги даже выпустили совместный трек в 2018 году под названием «Найти своё».

Впрочем, карьера артиста у Брижи в гору не пошла. Как удалось выяснить «Страстям», сейчас мужчина владеет своей фирмой по технологии захвата движения и создания 3D моделей. Согласно открытым источникам, организация ООО «БРЭИНТИЗЕР» второй год подряд показывает нулевые доходы.

«Компания Mocap Tric была основана мной, когда я понял, что я хочу делиться этой технологией со всеми. Я и моя команда настроены на то, чтобы помогать и реализовывать качественную запись анимации тела, лица и пальцев для Ваших проектов», — сказано на сайте компании.

Добавим, что Тонева и ее муж живут в Москве. Там же расположен и бизнес бывшего танцора.

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