Мухи, комары и не только: названы самые опасные насекомые для питомцев
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С наступлением тепла просыпаются насекомые, которые исчезают только, когда температура воздуха держится ниже нуля большую часть суток. Некоторые из них опасны не только для человека, но и для питомцев. Главный врач сети ветеринарных клиник Vet Union Ольга Михеева рассказала порталу «Страсти», как обезопасить животное и помочь ему в случае укуса.
Сильную аллергическую реакцию, местный или системный отек мягких тканей у домашних питомцев могут вызвать осы, пчелы и другие жалящие насекомые.
«Последствия от укусов пчел и ос несут потенциальную опасность для жизни: есть риск нарушения дыхания в следствии отека/анафилактического шока. Поэтому питомца важно как можно скорее доставить в ветеринарную клинику», — объясняет врач.
Укусы комаров могут вызвать зуд у питомца, продолжает ветеринар. Кроме того, через них животное может заразиться опасным заболеванием — дирофилляриозом, которое отличается сложным течением. Лучшим способом защиты будет профилактика: использование ветеринарных репеллентов, выбор места и времени прогулки с учетом пиков активности насекомых, заключила Ольга Михеева.
Однако специалист предупреждает: человеческие репелленты нельзя использовать для собак. Они токсичны для животных, могут вызвать рвоту, судороги. Но есть средства, состав которых позволяет наносить их на косынку или легкую попону, которую можно надеть на собаку. Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с врачом-ветеринаром.
Не менее опасны для питомца блохи. Их слюна может вызвать аллергическую реакцию. Также она является самым распространенным аллергеном домашних животных-компаньонов.
«При проглатывании блохи питомец может заразиться одним из видов гельминтозов — дипилидиозом. Лучшая профилактика — это своевременная обработка питомцев от эктопаразитов. При появлении зуда или обнаружении блох в шерсти животного необходимо обратиться к ветеринарному врачу», — говорит специалист.
На природе питомца, объясняет Ольга Михеева, могут укусить клещи. Они переносят опасные заболевания — бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, болезнь Лайма. При обнаружении на коже животного присосавшегося клеща, его необходимо аккуратно выкрутить пинцетом или специальным приспособлением, которое продается в любом зоомагазине. Нельзя применять масло и прочие народные средства для извлечения клещей, это только усугубит ситуацию. Извлеченного клеща нужно поместить в чистую сухую емкость и доставить в ветеринарную лабораторию для исследования на вышеуказанные заболевания, заключила эксперт.
Владельцам животных стоит остерегаться мух. Специалист отметила, что их укусы болезненны, вызывают сильный зуд и боль, реже аллергические реакции. Эти насекомые переносят множество вирусных и бактериальных заболеваний. Место укуса обязательно обработайте антисептиком, в случае выраженного зуда и боли покажите питомца врачу.