Мухи, комары и не только: названы самые опасные насекомые для питомцев

Укусы комаров могут вызвать зуд у питомца, продолжает ветеринар. Кроме того, через них животное может заразиться опасным заболеванием — дирофилляриозом, которое отличается сложным течением. Лучшим способом защиты будет профилактика: использование ветеринарных репеллентов, выбор места и времени прогулки с учетом пиков активности насекомых, заключила Ольга Михеева.

Однако специалист предупреждает: человеческие репелленты нельзя использовать для собак. Они токсичны для животных, могут вызвать рвоту, судороги. Но есть средства, состав которых позволяет наносить их на косынку или легкую попону, которую можно надеть на собаку. Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с врачом-ветеринаром.

Не менее опасны для питомца блохи. Их слюна может вызвать аллергическую реакцию. Также она является самым распространенным аллергеном домашних животных-компаньонов.