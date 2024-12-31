«Можно заработать проблемы с пищеварением»: кому нельзя есть красную икру

Врач отметил, что икра — эффективный афродизиак, благотворно влияющий на репродуктивную функцию. Высокий процент цинка, витаминов группы B (2,6,12) и витамина A улучшает кровообращение, в том числе в области малого таза, и повышает как женскую, так и мужскую фертильность. Также в икре присутствуют аминокислоты: аргинин, метионин, лизин, гистидин, изолейцин. Эти вещества полезны для профилактики биполярного расстройства и депрессии. Кроме того, часто врачи советуют включить в свой рацион икру тем пациентам, кто восстанавливается после операции или химиотерапии. Дело в том, что в ней сконцентрировано большое количество гемоглобина.

Еще один важный пункт — икра защищает кожу и органы от воздействия ультрафиолета и окислительного стресса, говорит Роман Высоких. Такую «щитовую» функцию обеспечивает каротиноид под названием астаксантин (именно он придает икре оранжевый цвет). Кстати, он есть и в других морепродуктах: креветках, омарах.