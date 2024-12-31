«Можно заработать проблемы с пищеварением»: кому нельзя есть красную икру
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Красная икра — неотъемлемый атрибут новогоднего стола. Она содержит множество полезных свойств, но у этого продукта есть подводные камни. О них сайту «Страсти» рассказал врач-терапевт «ИНВИТРО Северо-Запад» Роман Высоких.
Деликатес, по словам врача, обладает антиоксидантными свойствами: отлично борется со старением клеток и хроническим воспалением, благодаря высокой концентрации витаминов C, D и E, а также селена, тиамина и фолиевой кислоты.
«Второе большое достоинство этого красной икры в том, что ее можно использовать в диетах, которые требуют серьезного ограничения углеводов. В деликатесе много белка, и он весьма питателен, а вот калорий в нем относительно мало. К примеру, на 100 грамм икры лосося их всего 240−260. Важный новогодний совет! Тарталетки и бутерброды с икрой — это классика. Но попробуйте „артистократизировать“ икрой драники или яйцо всмятку, добавьте ее в качестве украшения к авокадо или слайсам огурца — получится очень нутритивно-полезное блюдо», — сказал специалист.
Врач отметил, что икра — эффективный афродизиак, благотворно влияющий на репродуктивную функцию. Высокий процент цинка, витаминов группы B (2,6,12) и витамина A улучшает кровообращение, в том числе в области малого таза, и повышает как женскую, так и мужскую фертильность. Также в икре присутствуют аминокислоты: аргинин, метионин, лизин, гистидин, изолейцин. Эти вещества полезны для профилактики биполярного расстройства и депрессии. Кроме того, часто врачи советуют включить в свой рацион икру тем пациентам, кто восстанавливается после операции или химиотерапии. Дело в том, что в ней сконцентрировано большое количество гемоглобина.
Еще один важный пункт — икра защищает кожу и органы от воздействия ультрафиолета и окислительного стресса, говорит Роман Высоких. Такую «щитовую» функцию обеспечивает каротиноид под названием астаксантин (именно он придает икре оранжевый цвет). Кстати, он есть и в других морепродуктах: креветках, омарах.
«Несмотря на большую пользу, есть ограничения в употреблении красной икры. Во-первых, следует соблюдать суточную норму в 20−25 г (это примерно четыре чайные ложки). В противном случае можно заработать проблемы с пищеварением. Во-вторых, красная икра не рекомендована для детей младше 3 лет, беременных и людей с болезнями поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы», — заключил специалист.