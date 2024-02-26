«Можно остаться и без волос»: звездный стилист Данилов оценил новое преображение Кристины Асмус
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Звездный стилист Александр Данилов оценил новое преображение актрисы Кристины Асмус. Он отметил, что его коллега проделал хорошую работу. Однако, если звезда «Текста» вновь решит перекраситься в черный и через пару месяцев осветлиться, то может лишиться волос. Об этом эксперт рассказал в беседе с порталом «Страсти».
Экс-супруга комика Гарика Харламова в феврале решила выйти из темного цвета и вновь стать блондинкой. В личном блоге она призналась, что потеряла много прядей из-за этого решения, но результатом осталась довольна. Сайт «Страсти» обратился за комментарием к звездному стилисту Александру Данилову и выяснил, что он думает на этот счет. Он отметил, что рад возвращению Асмус «на светлую сторону», и ему в принципе не понятно, зачем она шла на эксперимент.
«Мне было непонятно, для чего она сделала такой цвет. Она была похожа на цыганку на выезде, такое превращение в ворона. Возможно, это была какая-то роль, которая принесла ей гонорары, и из-за нее ей нужно было пожертвовать собой. Сейчас она вернула свой цвет. Кристина выбрала хорошего, профессионального стилиста – я его знаю, мы вместе работаем на одной площадке, ничего не могу сказать про него плохого», - поделился Александр.
По словам эксперта, выход из черного – это тяжелый процесс, который не каждый мастер может выполнить грамотно.
«Если попасть к 100-рублевому мастеру, в лучшем случае можно выйти с красным цветом волос, а в худшем – лысой. Некоторые это делают в три этапа, чтобы сохранить качество волос, кто-то выводит за один раз, но для этого требуется 12-14 часов. В случае в Кристиной выбрана хорошая стратегия. Сначала стилист сделал ей кислотную смывку, вывел черный пигмент и дальше по алгоритму. Асмус была в хороших руках. Качественная работа. Но вообще волос страдает после такой процедуры. Эти вещи очень опасны. Можно остаться и вовсе без волос даже у хорошего стилиста. Испортить качество волос. Если стилист адекватный и грамотный, то он отговорит клиента, предложит альтернативу. Например, тонирующие краски, которые через 2-3 дня смываются», - отметил Данилов.
Стилист поделился, что актеры нередко соглашаются на различные эксперименты со внешностью ради своего зрителя. Причем это касается не только изменения цвета волос. Он привел в пример блогера Настю Ивлееву, за несколько месяцев сбросившую большой вес.
«Актерская профессия в принципе очень сложная. Нужно целоваться с партнерами, играть постельные сцены, менять имидж – сегодня толстая, а завтра худая. Если посмотреть на Настю Ивлееву, то это бабуля сорок плюс после похудения. То есть была упитанная красивая девочка, а стала взрослая худая женщина. И все это ради зрителя, людей, для которых живут артисты, блогеры», - отметил стилист.
Но также, по словам Александра, есть артисты, которым противопоказаны эксперименты со внешностью. Особенно это касается покраски волос. Он подчеркнул, что опасно менять цвет балерине Анастасии Волочковой.
«У нас есть живой пример – Анастасия Волочкова, которая красится в пьяном состоянии. У нее волос уже даже не на одну драку, а на один взмах. Там уже нет, что красить. Поэтому вот ее нельзя (красить в черный – прим. «Страсти»). Если потом пойдет осветляться, то все – тушите свет, волос не будет», - заключил Александр Данилов.