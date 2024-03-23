Можно ли заниматься сексом во время месячных: отвечает гинеколог

Многие женщины отмечают, что во время менструации их сексуальное желание возрастает. Однако вокруг этой деликатной темы ходит много заблуждений и мифов. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала изданию «Страсти», опасен ли половой акт во время менструации и можно ли забеременеть, занимаясь сексом в критические дни.

Заниматься любовью или нет в этот период — личное дело каждой пары. Но стоит помнить, что кровь — это благоприятная среда для распространения инфекций.