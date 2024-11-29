Можно ли вылечить акне навсегда: отвечает дерматолог

Акне — это не просто косметическая проблема, а заболевание кожи, которое может сильно повлиять на качество жизни. Многие, кто сталкивался с акне, задаются вопросом: «можно ли вылечиться навсегда?» В этом сайту «Страсти» поможет разобраться врач-дерматолог, косметолог, главный врач центра лечения акне Dr.Konstanta Екатерина Константиновская.

Как пояснила специалист, акне (или угревая болезнь) — это воспалительное заболевание сальных желез, сопровождающееся появлением высыпаний, комедона, угрей и в более тяжелых случаях узлами и кистами. Чаще всего это заболевание затрагивает подростков в период полового созревания, но может возникать и в другом возрасте (и даже быть верным спутником на протяжении всей жизни при неправильном или недостаточном лечении). Основная сложность в борьбе с акне заключается в разнообразии факторов, которые могут его провоцировать.

Гормоны и генетика

Гормоны играют ключевую роль в развитии акне. Усиленная выработка андрогенов (мужских половых гормонов, которые присутствуют и у женщин) или повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к ним, может усиливать выработку кожного сала. Это приводит к закупорке пор и появлению воспалений.

Стресс и питание

Важно понимать, что акне — это самостоятельное заболевание, и оно никак не связано напрямую с питанием. Да, оно может являться провоцирующим фактором, но не причиной высыпаний.

Хронический стресс повышает уровень кортизола — гормона, также влияющего на сальные железы, поэтому психоэмоциональные перегрузки тоже могут служить провокатором кожной болезни.

Уход за кожей

Неправильный уход за кожей тоже может усугубить ситуацию с акне, что делает лечение еще труднее. Например, агрессивные средства для кожи могут сушить ее, из-за этого будет дополнительно вырабатываться кожное сало.

Так можно ли все-таки вылечить акне навсегда?