Можно ли вылечить акне навсегда: отвечает дерматолог
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Акне — это не просто косметическая проблема, а заболевание кожи, которое может сильно повлиять на качество жизни. Многие, кто сталкивался с акне, задаются вопросом: «можно ли вылечиться навсегда?» В этом сайту «Страсти» поможет разобраться врач-дерматолог, косметолог, главный врач центра лечения акне Dr.Konstanta Екатерина Константиновская.
Как пояснила специалист, акне (или угревая болезнь) — это воспалительное заболевание сальных желез, сопровождающееся появлением высыпаний, комедона, угрей и в более тяжелых случаях узлами и кистами. Чаще всего это заболевание затрагивает подростков в период полового созревания, но может возникать и в другом возрасте (и даже быть верным спутником на протяжении всей жизни при неправильном или недостаточном лечении). Основная сложность в борьбе с акне заключается в разнообразии факторов, которые могут его провоцировать.
Гормоны и генетика
Гормоны играют ключевую роль в развитии акне. Усиленная выработка андрогенов (мужских половых гормонов, которые присутствуют и у женщин) или повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к ним, может усиливать выработку кожного сала. Это приводит к закупорке пор и появлению воспалений.
Стресс и питание
Важно понимать, что акне — это самостоятельное заболевание, и оно никак не связано напрямую с питанием. Да, оно может являться провоцирующим фактором, но не причиной высыпаний.
Хронический стресс повышает уровень кортизола — гормона, также влияющего на сальные железы, поэтому психоэмоциональные перегрузки тоже могут служить провокатором кожной болезни.
Уход за кожей
Неправильный уход за кожей тоже может усугубить ситуацию с акне, что делает лечение еще труднее. Например, агрессивные средства для кожи могут сушить ее, из-за этого будет дополнительно вырабатываться кожное сало.
Так можно ли все-таки вылечить акне навсегда?
«Ни один дерматолог мира не может дать пациенту гарантию, что после лечения акне исчезнет на всю жизню. Точно так же, как невозможно вылечить и другие хронические заболевания, например, астму или мигрень. Задача лечения ввести пациента в как можно более длительную ремиссию. Но, как я уже сказала, от рецидива акне, конечно, никто не застрахован, и он может случиться после абсолютно любого типа лечения, даже после курса системных ретиноидов. Но после него риск повторения этой проблемы очень низкий. И с правильным подходом он будет стремиться к 5%, а это 1 случай на 20»
Екатерина Константиновская
Врач-дерматолог, косметолог, главный врач центра лечения акне Dr.Konstanta
Как лечить?
Лечение зависит от степени акне, формы заболевания и других индивидуальных факторов. Но стоит понимать, что для достижения долгосрочного результата изначально нужно посетить грамотного дерматолога, который назначит медицинское лечение и правильный уход за кожей.
Например, самое эффективное медикаментозное лечение — это курс системных ретиноидов, которые помогают нормализовать работу сальных желез, ускоряют обновление кожи и уменьшают воспаление. Такое лечение должно проходить строго по назначению врача и под бдительным контролем.
Для более легких степеней акне пациенту может быть выписаны местные ретиноиды, препараты бензоилпероксида, азелаиновой кислоты, а также другие аптечные препараты.
После активной фазы лечения стоит придерживаться правил, которые помогут не допустить рецидива. Не рекомендуется наносить какие-либо масла, даже во время массажа, использовать автозагар, гидрофильное масло и праймер под макияж, а также злоупотреблять СПФ — все это вызывает закупорку пор и приводит к новым высыпаниям. Необходимо достаточно увлажнять кожу и использовать те средства, которые назначил дерматолог.
Существует множество протоколов лечения акне, а какие подойдут именно вам, сможет определить только врач.