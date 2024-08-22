Можно ли умереть от недостатка сна: отвечает врач

Блогер из Австралии установил мировой рекорд по времени, проведенному без сна. Он утверждает, что бодрствовал 11 суток — всего 264 часа и 56 минут. Подобные эксперименты достаточно опасны, и за ними тщательно следит Книга Рекордов Гиннеса. Последнее зафиксированное достижение было в 1986 году — Роберт Макдональд не спал 453 часа, то есть почти 19 дней. А самым знаменитым считается эксперимент Рэнди Гарднера — в 1964 году он не спал 264 часа. Портал «Страсти» выяснил у врача «ИНВИТРО» Виктории Лаптиевой, сколько человек может не уходить в царство Морфея без вреда для здоровья.

В среднем мировое сомнологическое сообщество, в том числе Минздрав России, рекомендует спать от 7 до 9 часов. Но у каждого человека своя норма. Ряд современных исследований утверждает, что данное правило не универсально. Некоторые ученые считают, что норма сна зависит от пола человека и привязанных к этому признаку гормональных колебаний: мужчинам нужно 7−8, а женщинам — 9−10 часов сна. Другие ученые ключевым фактором называют характер работы — если человек трудится в режиме многозадачности, то, чтобы дать мозгу полноценно отдохнуть, ему необходимо спать дольше, чем 8 часов (обычно до 10).