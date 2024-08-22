Можно ли умереть от недостатка сна: отвечает врач
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Блогер из Австралии установил мировой рекорд по времени, проведенному без сна. Он утверждает, что бодрствовал 11 суток — всего 264 часа и 56 минут. Подобные эксперименты достаточно опасны, и за ними тщательно следит Книга Рекордов Гиннеса. Последнее зафиксированное достижение было в 1986 году — Роберт Макдональд не спал 453 часа, то есть почти 19 дней. А самым знаменитым считается эксперимент Рэнди Гарднера — в 1964 году он не спал 264 часа. Портал «Страсти» выяснил у врача «ИНВИТРО» Виктории Лаптиевой, сколько человек может не уходить в царство Морфея без вреда для здоровья.
В среднем мировое сомнологическое сообщество, в том числе Минздрав России, рекомендует спать от 7 до 9 часов. Но у каждого человека своя норма. Ряд современных исследований утверждает, что данное правило не универсально. Некоторые ученые считают, что норма сна зависит от пола человека и привязанных к этому признаку гормональных колебаний: мужчинам нужно 7−8, а женщинам — 9−10 часов сна. Другие ученые ключевым фактором называют характер работы — если человек трудится в режиме многозадачности, то, чтобы дать мозгу полноценно отдохнуть, ему необходимо спать дольше, чем 8 часов (обычно до 10).
«Когда мы говорим об эксперименте Рэнди, не спавшего 264 часа, принципиальным является то, как мы определим термин „постоянное бодрствование“. Дело в том, что совсем „не отключаться“ в течение 11 дней организм не может — так или иначе периодически будут случаться краткие фазы „микросна“, связанные с временной остановкой двигательных и когнитивных функций. Такие эпизоды часто случаются с водителями, страдающими от недосыпания. Врачи, наблюдавшие Рэнди, подтвердили после окончания эксперимента, что за такими „микроснами“ просто никто не следил, но они наверняка были», — пояснила врач.
Поэтому не спать в привычном понимании 11 дней — можно, но надо понимать, что организм все равно периодически «отключается». Чем дольше длится период отсутствия сна, тем чаще случается «микросон» и тем сильнее снижаются двигательные и когнитивные функции (на 11-й день Рэнди попросили постепенно вычитать 7 из предыдущей цифры, начиная со 100 — на 65 он забыл задание). Рэнди восстановился довольно быстро, но через несколько лет начал страдать от бессонницы, от которой лечился десятилетие. Прямой связи между ней и участием в эксперименте подтверждено не было, но и исключать этот фактор нельзя.
К самым распространенным побочным эффектам бессонницы относятся: капризность, проблемы с концентрацией, умственными способностями и кратковременной памятью, паранойя и галлюцинации (как правило, возникают на 3−4 ночь без сна) — все это может привести к хроническому стрессу и депрессии. Также особое напряжение испытывают глаза (появляются слезоточивость и сухость) — и снижается острота зрения, кровеносная и сердечно-сосудистая системы (повышается артериальное давление) — возникает риск инфарктов и инсультов, меняется метаболизм (соответственно, повышается аппетит) — идет набор веса и повышается риск развития диабета.
«В науке не подтверждено ни одного случая смерти от обычной бессонницы или от экспериментов с депривацией сна. Единственные факты смерти от отсутствия сна связаны с фатальной семейной бессонницей. Но это чрезвычайно редкое заболевание, число зарегистрированных случаев которого не превышает 100 во всем мире», — заключила Виктория Лаптиева.