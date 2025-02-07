Можно ли умереть, если есть каждый день чипсы: отвечает гастроэнтеролог
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Чипсы — популярный продукт, вокруг которого ходит очень много «страшилок». Сайт «Страсти» решил выяснить, насколько они на самом деле опасны, и можно ли умереть, если есть этот продукт ежедневно.
Врач-гастроэнтеролог Алена Римская пояснила, что на самом деле чипсы не так страшны, как кажется. Во-первых, они не вызывают гастрит — к нему может привести инфицирование Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания, а также фактором риска является злоупотребление алкоголем. Во-вторых, чипсы не могут «поцарапать» слизистую пищевода, желудка, или кишечника — они начинают размокать еще в ротовой полости и не приводят к повреждению ЖКТ. Кроме того, классический вариант продукта без вкусов не должен вызывать вздутие в животе или неприятные ощущения.
Но все-таки врач не советует есть чипсы на ежедневной основе.
«Чем меньше продукт обработан — тем больше в нем сохраняется полезных макро и микронутриентов, то есть если мы хотим получить больше витаминов, то лучше выбрать картофель в мундире, — объяснила Алена Римская. — Еще есть большая разница в энергетической ценности: в100 г чипсов около 500 ккал, а в 100 г вареной картошки — 75 ккал. Поэтому чипсы по своей калорийности могут или заменить хороший сбалансированный прием пищи, либо отложатся в „запасы“, что не очень приятно если вы стараетесь похудеть».
Еще одним минусом является большое количество соли в чипсах, которую рекомендуется ограничивать в рационе, особенно лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Чипсы не могут привести к летальному исходу. Но если их съесть слишком много и довести себя до ожирения, которое затем приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету 2 типа или к онкологическим заболеваниям, то умереть от них можно. Но, скорее всего, это будет предрасполагающий образ жизни в целом», — заключила эксперт.