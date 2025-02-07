Можно ли умереть, если есть каждый день чипсы: отвечает гастроэнтеролог

Чипсы — популярный продукт, вокруг которого ходит очень много «страшилок». Сайт «Страсти» решил выяснить, насколько они на самом деле опасны, и можно ли умереть, если есть этот продукт ежедневно.

Врач-гастроэнтеролог Алена Римская пояснила, что на самом деле чипсы не так страшны, как кажется. Во-первых, они не вызывают гастрит — к нему может привести инфицирование Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания, а также фактором риска является злоупотребление алкоголем. Во-вторых, чипсы не могут «поцарапать» слизистую пищевода, желудка, или кишечника — они начинают размокать еще в ротовой полости и не приводят к повреждению ЖКТ. Кроме того, классический вариант продукта без вкусов не должен вызывать вздутие в животе или неприятные ощущения.

Но все-таки врач не советует есть чипсы на ежедневной основе.