Можно ли подросткам добавки для роста мышц: отвечает диетолог

Аргинин - способствует росту мышечной массы за счет ускорения синтеза тестостерона и гормона роста. Он помогает снижать уровень подкожного жира, улучшать рельеф мышц, стимулировать пампинг. Является мощным антиоксидантом и укрепляет иммунитет, нормализует артериальное и внутриглазное давление, работу репродуктивной системы, увеличивает работоспособность, улучшает память и внимание. Аргинин улучшает кровообращение, тонус сосудов за счет снижения уровня плохого холестерина и повышая уровень оксида азота.

Вред: при чрезмерном потреблении может возникать расстройство ЖКТ, диарея, тошнота, головокружение. Прием аргинина запрещен при шизофрении, т.к. может оказывать потенциально негативное влияние на психическое состояние человека и усугубить симптомы, таких как психотические проявления.

Цитруллин (прекурсор аргинина) оказывает весь перечисленный перечень полезных эффектов аргинина + помогает выводить токсины (молочную кислоту, аммиак), повышает энергетический потенциал организма и может помочь предотвратить перетренированность.

Вред: также при избыточном потреблении проявляется в виде тошноты, дискомфорта в желудке, головной боли, диарее и сыпи. Не забываем про индивидуальную непереносимость.

Бета-аланин - повышает силовую выносливость и отсрочивает чувство усталости, способствует росту мышечной массы и улучшает восстановление, повышает работоспособность при высокоинтенсивных анаэробных нагрузках, регулирует уровень сахара в крови, препятствует расщеплению гликогена. Аланин показан спортсменам с пониженным давлением и гипогликемией для повышения выносливости.

Вред: у некоторых людей аминокислота способна вызывать неприятные ощущения в теле, такие как покалывание и жжение, а также головную боль, перепады давления, потерю аппетита.

Глютамин - способствует синтезу других аминокислот, тем самым участвуя как в восстановлении мышц после тренировок, так и в строительстве новых мышечных волокон. Обладает легким стимулирующим действием, дает заряд бодрости и энергии для эффективных тренировок, предотвращает перетренированность, борется с катаболизмом, укрепляет иммунитет, способствует нормализации работы кишечника.

Вред: чрезмерное потребление или индивидуальные особенности может провоцировать побочные эффекты в виде вздутия, изжоги, тошноты, а также ухудшение работы почек и печени. Добавки глютамина противопоказаны при некоторых заболеваниях печени, почек, при биполярном расстройстве и травмах головного мозга.

Креатин – это витаминоподобное вещество, которое содержится в мясе и в мышцах соответственно. Организм сам его синтезирует, но зачастую этого количества недостаточно для силовых тренировок. Он накапливается в мышцах и потому его принимают курсами для поддержания необходимого уровня. Креатин улучшает силовые показатели и выносливость, способствует быстрому восстановлению после тренировок и увеличивает объём мышечной массы за счёт задержки воды в мышечных клетках и повышения запасов энергии, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Вред: возможны побочные эффекты, такие как задержка воды, тошнота, диарея, судороги, обезвоживание. Следует избегать приема при наличии хронических заболеваний, особенно проблем с почками и печенью.

Предтренировочные комплексы могут быть на основе перечисленных выше аминокислот, а могут быть с добавлением различных стимуляторов. Чаще всего используют кофеин, гуарану и таурин. Они не влияют на рост мышц, а в основном на силовые показатели.