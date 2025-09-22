Можно ли подросткам добавки для роста мышц: отвечает диетолог
Среди молодежи появляется огромное количество различных трендов, направленных на здоровый образ жизни. Однако, учитывая юношеский максимализм, подростки из желания получить быстрые результаты могут непреднамеренно навредить своему здоровью даже самыми полезными продуктами.
Среди мальчиков снова вернулась мода на красивое рельефное тело, они скупают всевозможные добавки для наращивания мышечной массы. Сайт «Страсти» узнал у врача-диетолога, нутрициолога, паразитолога, врача-терапевта, сомнолога Анны Цукановой, не опасно ли увлечение БАДами для растущих организмов, и с какого возраста можно начинать.
Как пояснила эксперт, чем раньше начать заниматься своим телом, тем лучше будут результаты впоследствии, но не стоит форсировать ситуацию. Добавки не плохи сами по себе, но любой даже самый полезный продукт можно передозировать и тем самым навредить здоровью.
Самые часто покупаемые добавки это:
- Протеин
- Гейнер
- Аминокислоты: ВСАА, цитруллин, аргинин, бета-аланин, глютамин
- Креатин
- Предтренировочные комплексы
- Омега-3
- Витамины и микроэлементы: витамин Д, ZMA (магний, цинк, витамин В6), витаминно-минеральные комплексы
Протеин – это белок, который при расщеплении дает основной строительный материал для роста мышц - аминокислоты.
Он бывает разный:
- По происхождению: животный (сывороточный и казеин из молока, яичный, говяжий), растительный (гороховый, соевый, рисовый).
- По форме: концентрат, изолят, гидролизат.
- По скорости усваивания: быстрый (сывороточный), медленный (казеин).
- По составу: монокомпонентный и смешанный, со вкусом и без, с витаминным премиксом и без.
Польза: при адекватном потреблении и регулярной физической активности дает хорошее восстановление после тренировки и планомерный рост мышечной массы.
Вред: избыток белка может негативно сказаться на уровне мочевой кислоты и спровоцировать подагру, а также перегрузить почки.
Гейнер – высококалорийный белково-углеводный коктейль, созданный специально для массонабора. Бывает на быстрых и медленных углеводах.
Польза: он помогает малым объемом дать большой калораж, который легко усваивается организмом. Это особенно важно для людей худощавого телосложения, которым рост мышц дается весьма тяжело.
Вред: при частом потреблении может спровоцировать инсулинорезистентность. Людям склонным к полноте гейнер на быстрых углеводах может добавить лишнего веса. Им следует отдавать предпочтение гейнеру на медленных углеводах и в целом употреблять его весьма аккуратно.
Важно помнить, что протеин и гейнер – это не замена обычной белковой пище, а дополнение к ней, когда калораж для набора массы становится достаточно большим и становится сложно впихнуть в себя обычную еду.
** ВСАА** – это комплекс незаменимых разветвленных аминокислот (валин, лейцин, изолейцин), которые являются стартовыми для синтеза белка. Для роста мышечной массы они должны находиться в чистом виде и в определенном соотношении 2:1:1.
- Валин - восстанавливает организм после физических нагрузок, обеспечивает мышцы энергией, повышает выносливость и концентрацию во время тренировки, поддерживает азотистый баланс, регулирует уровень серотонина.
- Лейцин - активирует анаболические процессы, предохраняет мышечные волокна от разрушения при интенсивных физических нагрузках, усиливает синтез инсулина и снижает распад гликогена, поддерживает водный баланс в организме.
- Изолейцин - обеспечивает мышцы кислородом, дополнительным питанием, стимулируя их рост, регулирует уровень сахара в крови, активно восстанавливает поврежденные мышечные волокна, повышает общую выносливость. Особенно эффективен при интенсивных физических нагрузках.
«Это наверно одна из самых безопасных добавок, так как ее сложно передозировать, ну только если съесть за раз целую банку аминокислот, но думаю, это никому не придет в голову. Это может вызвать диарею, повышенное газообразование, головные боли, нарушение сна, усталость. Но всегда помним о возможной непереносимости добавки. К тому же следует быть осторожным при ее потреблении в случае уже имеющихся проблем с почками, печенью и поджелудочной железой»
Аргинин - способствует росту мышечной массы за счет ускорения синтеза тестостерона и гормона роста. Он помогает снижать уровень подкожного жира, улучшать рельеф мышц, стимулировать пампинг. Является мощным антиоксидантом и укрепляет иммунитет, нормализует артериальное и внутриглазное давление, работу репродуктивной системы, увеличивает работоспособность, улучшает память и внимание. Аргинин улучшает кровообращение, тонус сосудов за счет снижения уровня плохого холестерина и повышая уровень оксида азота.
Вред: при чрезмерном потреблении может возникать расстройство ЖКТ, диарея, тошнота, головокружение. Прием аргинина запрещен при шизофрении, т.к. может оказывать потенциально негативное влияние на психическое состояние человека и усугубить симптомы, таких как психотические проявления.
Цитруллин (прекурсор аргинина) оказывает весь перечисленный перечень полезных эффектов аргинина + помогает выводить токсины (молочную кислоту, аммиак), повышает энергетический потенциал организма и может помочь предотвратить перетренированность.
Вред: также при избыточном потреблении проявляется в виде тошноты, дискомфорта в желудке, головной боли, диарее и сыпи. Не забываем про индивидуальную непереносимость.
Бета-аланин - повышает силовую выносливость и отсрочивает чувство усталости, способствует росту мышечной массы и улучшает восстановление, повышает работоспособность при высокоинтенсивных анаэробных нагрузках, регулирует уровень сахара в крови, препятствует расщеплению гликогена. Аланин показан спортсменам с пониженным давлением и гипогликемией для повышения выносливости.
Вред: у некоторых людей аминокислота способна вызывать неприятные ощущения в теле, такие как покалывание и жжение, а также головную боль, перепады давления, потерю аппетита.
Глютамин - способствует синтезу других аминокислот, тем самым участвуя как в восстановлении мышц после тренировок, так и в строительстве новых мышечных волокон. Обладает легким стимулирующим действием, дает заряд бодрости и энергии для эффективных тренировок, предотвращает перетренированность, борется с катаболизмом, укрепляет иммунитет, способствует нормализации работы кишечника.
Вред: чрезмерное потребление или индивидуальные особенности может провоцировать побочные эффекты в виде вздутия, изжоги, тошноты, а также ухудшение работы почек и печени. Добавки глютамина противопоказаны при некоторых заболеваниях печени, почек, при биполярном расстройстве и травмах головного мозга.
Креатин – это витаминоподобное вещество, которое содержится в мясе и в мышцах соответственно. Организм сам его синтезирует, но зачастую этого количества недостаточно для силовых тренировок. Он накапливается в мышцах и потому его принимают курсами для поддержания необходимого уровня. Креатин улучшает силовые показатели и выносливость, способствует быстрому восстановлению после тренировок и увеличивает объём мышечной массы за счёт задержки воды в мышечных клетках и повышения запасов энергии, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Вред: возможны побочные эффекты, такие как задержка воды, тошнота, диарея, судороги, обезвоживание. Следует избегать приема при наличии хронических заболеваний, особенно проблем с почками и печенью.
Предтренировочные комплексы могут быть на основе перечисленных выше аминокислот, а могут быть с добавлением различных стимуляторов. Чаще всего используют кофеин, гуарану и таурин. Они не влияют на рост мышц, а в основном на силовые показатели.
Так или иначе они нагружают сердечно-сосудистую систему, что может спровоцировать фатальные ситуации. При регулярном применении, как и к любым стимуляторам, к ним развивается привыкание и многие просто начинают повышать дозу, усиливая негативное воздействие на организм.
Омега-3 жирные кислоты - помогают в восстановлении мышц, уменьшают воспаление и боль в суставах, повышают выносливость и способствуют росту мышечной массы за счет снижения уровня кортизола, увеличивают общую выносливость и сопротивляемость стрессам, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшают гибкость сосудов и могут ускорить процессы жиросжигания, укрепляют иммунитет.
Вред: связан в основном с передозировкой. Избыток может спровоцировать диарею, тошноту, разжижение крови, повышая риск спонтанных кровотечений, понижение давления, что может привести к потери сознания у гипотоника.
Витамины и микроэлементы – важные кирпичики в достижении спортивных задач. Они необходимы во всех биохимических процессах, протекающих в организме. Т.к. у спортсменов повышены расходы на фоне занятий спортом для роста мышечной массы, то им как правило требуются высокодозные комплексы, чтобы покрыть все траты. И если с водорастворимыми витаминами все достаточно просто – избыток просто выводится с мочой, то с жирорастворимыми витаминами (А, Д, Е, К) и микроэлементами можно получить передозировку.
Тут и дефицит плохо, а избыток может быть еще хуже. Поэтому их надо принимать только под контролем анализов и по назначению лечащего врача.
Витамин Д - улучшает мышечную силу, выносливость и скорость, укрепляет кости и суставы, способствует восстановлению после тренировок, поддерживает иммунную систему, регулирует уровень тестостерона, что в целом повышает спортивную производительность и снижает риск травм.
Передозировка: приводит к гиперкальциемии - избытку кальция в крови и последующему кальцинозу тканей и органов (образование камней в почках, сосудах). Симптомы интоксикации включают тошноту, рвоту, слабость, потерю аппетита, обезвоживание, частые позывы к мочеиспусканию и головные боли, повреждение почек, атеросклероз, гипертония и нарушения сердечного ритма.
Магний – участвует в более 300 реакциях в организме, улучшает энергетический обмен, способствует расслаблению мышц, повышает выносливость и силу, ускоряет восстановление, укрепляет кости, отвечает за стрессопротекцию. Он играет ключевую роль в производстве АТФ, необходимого для мышечного сокращения, и помогает предотвратить мышечные судороги и усталость.
Передозировка: диарея, тошнота, мышечная слабость, сонливость, снижение артериального давления. В тяжелых случаях возможны нарушения сердечного ритма, угнетение дыхания, спутанность сознания и даже остановка сердца. Следует быть осторожными при наличии проблем с почками.
Цинк - участвует в синтезе белка и тестостерона, регулировании обмена веществ, ускоряет восстановление после тренировок, поддерживает иммунитет, укрепляет кости, снижает уровень кортизола, может улучшать выносливость.
Передозировка: тошнота, рвота, диарея, гриппоподобная реакция (жар, головная боль, слабость). Длительное потребление избыточного количества цинка может привести к нарушению усвоения меди и железа, что может привести к анемии и неврологическим проблемам.
«Исходя из всего вышесказанного, все добавки несут в себе много пользы, но только в случае адекватного потребления. Для начала лучше обратиться врачу за тщательным обследованием и только после этого собрать необходимый вам лично перечень добавок с адекватными дозировками, чтобы не навредить своему здоровью. Добавки лучше начинать с 14 лет. До этого возраста допускается протеин как дополнительный источник белка»
*Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом