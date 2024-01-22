Можно ли определить по форме живота пол ребенка: отвечает гинеколог
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С беременностью женщины связано множество мифов. Одни из них — безобидные суеверия, другие заблуждения вносят в жизнь будущей матери бессмысленные запреты, ненужную тревожность и дискомфорт. О самых популярных мифах рассказала порталу «Страсти» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО» Эльвира Исаева.
Одно из популярных суеверий заключается в том, что во время беременности женщине нельзя заниматься шитьем и вязанием. Эти занятия якобы могут привести к обвитию пуповиной вокруг шеи будущего ребенка.
«На самом деле обвитие пуповиной никак не связано с вязанием, шитьем или другими увлечениями женщины. Наоборот, ручная работа благоприятно сказывается на психологическом состоянии беременной: она успокаивает, создает хорошее настроение и в целом позитивно сказывается на общем состоянии организма»
Эльвира Исаева
Врач акушер-гинеколог
Однако важно помнить, что слишком долгое «сидение» в одной позе нежелательно, предупреждает гинеколог. Длительное непрерывное нахождение в сидячем положении затрудняет кровообращение, провоцирует развитие варикоза и может стать причиной возникновения отеков. Поэтому вовремя рукоделия важно прерываться на короткие разминки. Легкой гимнастики и небольшой прогулки будет вполне достаточно.
Один из самых распространенных мифов — определение пола будущего ребенка по форме живота беременной женщины. Считается, что если живот острый и торчит вперед, то родится мальчик. Если же живот более округлый и похож на шар, то будет девочка. Однако форма живота — это индивидуальная особенность каждой женщины, которая никак не связана с полом плода.
«Форма живота беременной женщины зависит от разных факторов. Например, от размера матки и самого плода, а также от количества околоплодных вод. Важно и состояние мягких тканей женщины, которые находятся в этой области: жировой ткани, прямых мышц живота и кожи. Форма живота будет в том числе зависеть и от их качественных характеристик: растяжимость, эластичность мышечного тонуса».
Эльвира Исаева
Врач акушер-гинеколог
Большую роль также играет размеры таза женщины. Если он узкий и плод «не помещается», то живот будет острым. И наоборот, если таз женщины узкий, то живот будет более округлым. Форма также зависит от того, как малыш располагается в матке женщины: головное, тазовое, поперечное или косое предлежание.