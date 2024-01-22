Можно ли определить по форме живота пол ребенка: отвечает гинеколог

С беременностью женщины связано множество мифов. Одни из них — безобидные суеверия, другие заблуждения вносят в жизнь будущей матери бессмысленные запреты, ненужную тревожность и дискомфорт. О самых популярных мифах рассказала порталу «Страсти» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО» Эльвира Исаева.

Одно из популярных суеверий заключается в том, что во время беременности женщине нельзя заниматься шитьем и вязанием. Эти занятия якобы могут привести к обвитию пуповиной вокруг шеи будущего ребенка.