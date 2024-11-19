Можно ли лишиться ног, если ходить в укороченных брюках и носках зимой: ответ врача

Но на этом риски для здоровья не заканчиваются. Регулярное «промораживание» щиколоток может привести к болезням суставов, например, к их воспалению — артриту, а также к стойкому нарушению кровообращения в ногах и, как следствие, к сосудистым заболеваниям.

Основные признаки переохлаждения — снижение температуры тела до 36 °С и ниже, сонливость, заторможенная речь, дрожь, учащенный пульс, побледнение кожи. Игнорировать все эти симптомы не стоит.