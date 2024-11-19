Можно ли лишиться ног, если ходить в укороченных брюках и носках зимой: ответ врача
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С приходом холодов многие сталкиваются с выбором: выглядеть стильно или одеваться тепло. Укороченные брюки или носки могут действительно смотреться красиво. Но к чему может привести их ношение в морозы? Об этом порталу «Страсти» рассказала Александра Филева, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».
Укороченные брюки и открытые щиколотки — это один из отголосков европейской моды. Но не стоит забывать, что климатические условия в России совершенно другие: уже в ноябре температура во многих регионах нередко опускается до −10 °С и ниже. При этом велик риск переохлаждения ног и, как следствие, простудных заболеваний.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Но на этом риски для здоровья не заканчиваются. Регулярное «промораживание» щиколоток может привести к болезням суставов, например, к их воспалению — артриту, а также к стойкому нарушению кровообращения в ногах и, как следствие, к сосудистым заболеваниям.
Основные признаки переохлаждения — снижение температуры тела до 36 °С и ниже, сонливость, заторможенная речь, дрожь, учащенный пульс, побледнение кожи. Игнорировать все эти симптомы не стоит.
Если почувствовали, что „промерзли до костей“, постарайтесь как можно быстрее добраться до теплого помещения, где вы сможете снять холодную одежду и обувь, растереть ноги и руки, восстановить в них нормальное кровообращение. Чтобы ускорить процесс, можно выпить теплого молока или чая. При переохлаждении ни в коем случае нельзя принимать горячий душ или ванну (процесс отогревания должен быть постепенным), пить спиртные напитки или пытаться согреться горячими грелками. Если проигнорировать симптомы переохлаждения, то последствия могут быть весьма серьезными, вплоть до ампутации обмороженной конечности.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Избежать простуд и других проблем со здоровьем помогут нехитрые правила: следует одеваться по погоде, зимой носить высокие теплые носки и обувь, полноценно питаться, не забывать о режиме сна и физической активности. Все эти меры помогут укрепить иммунитет и снизить риск развития инфекций.