Может усиливать симптомы простуды: когда лучше отказаться от употребления картофеля

Картофель — продукт, который есть на каждой кухне, но вокруг которого не утихают споры. Одни считают его незаменимым источником энергии, другие — врагом фигуры и здоровья. Где же правда? На тот вопрос сайту «Страсти» ответила нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Ка отметила специалист, сложно представить себе рацион без картофеля. Он сытный, доступный и универсальный. Однако, его репутация в последние годы сильно пострадала из-за популярности низкоуглеводных диет. При этом картофель не является однозначно «плохим» или «хорошим» продуктом. Его влияние на организм зависит от сезона, способа приготовления и количества в тарелке.

Польза картофеля

Когда мы говорим о картофеле, важно помнить, что это не просто пустые калории. При грамотном потреблении он может стать ценным компонентом питания

Источник витамина С. Многие удивляются, но молодой картофель —отличный источник аскорбиновой кислоты. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена для здоровья кожи и является мощным антиоксидантом.

Чувство сытости и энергия. Грамотно приготовленный картофель отлично утоляет голод и дает длительное ощущение насыщения. Сложные углеводы в его составе — это основной источник энергии для нашего тела и мозга. После порции запеченного картофеля в мундире вы надолго останетесь полным сил.

Помощь желудку. Здесь стоит сделать оговорку: речь идет не о приготовленном, а о сыром картофеле. Его сок традиционно используется в народной медицине для помощи при проблемах с желудком, так как он обладает щелочными свойствами и может способствовать заживлению слизистой оболочки. Однако применять этот метод стоит только после консультации с врачом.

Осторожность не помешает

Чтобы картофель приносил только пользу, важно знать о его потенциальных рисках.

Высокий гликемический индекс (ГИ). Старый картофель, особенно приготовленный в виде пюре (с маслом и молоком), или картофель фри обладают высоким ГИ. Это значит, что он очень быстро повышает уровень сахара в крови. Такие скачки нежелательны для людей с инсулинорезистентностью, диабетом 2-го типа и тех, кто следит за весом.

Тяжесть для пищеварения. Картофель, особенно в больших количествах, может вызывать вздутие, газообразование и чувство тяжести, особенно у людей с чувствительным желудком или синдромом раздраженного кишечника.

Не при простуде. Существует наблюдение, что во время простудных заболеваний, сопровождающихся кашлем и мокротой, картофель может усиливать эти симптомы. На время болезни лучше сделать акцент на более легких овощах и корнеплодах.

Сколько можно съесть без вреда для фигуры и здоровья

Универсальной нормы не существует, так как все зависит от возраста, уровня активности, обмена веществ и общего состояния здоровья. Общая рекомендация для здорового человека — порция 150-200 грамм 2-3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы получить пользу без риска для фигуры. Если у вас малоподвижный образ жизни, стоит ограничиться 1-2 порциями в неделю.

Кому противопоказан картофель

Полностью исключать картофель необходимо в редких случаях, но значительно ограничить его потребление следует:

Людям с диабетом 2-го типа и инсулинорезистентностью.

При ожирении в стадии активного снижения веса.

При отдельных заболеваниях ЖКТ в острой фазе (гастрит, колит), когда требуется щадящая диета.

Тем, у кого наблюдается явная индивидуальная непереносимость или он вызывает серьезные проблемы с пищеварением.

Лучший способ приготовления

Способ приготовления картофеля кардинально влияет на его пищевую ценность. Идеальный способ: запекание в мундире. При таком способе приготовления картофель сохраняет максимум витаминов и минералов, ведь в основном они находятся именно в кожуре. Это вкусно, быстро и полезно. Хорошая альтернатива: варка в мундире и тушение с овощами. Эти способы также позволяют сохранить достаточно пользы. Тушение с другими овощами (например, с кабачками, перцем, морковью) делает блюдо более сбалансированным по ГИ и увеличивает содержание клетчатки.