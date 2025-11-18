Может усиливать симптомы простуды: когда лучше отказаться от употребления картофеля
© Freepik
Картофель — продукт, который есть на каждой кухне, но вокруг которого не утихают споры. Одни считают его незаменимым источником энергии, другие — врагом фигуры и здоровья. Где же правда? На тот вопрос сайту «Страсти» ответила нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.
Ка отметила специалист, сложно представить себе рацион без картофеля. Он сытный, доступный и универсальный. Однако, его репутация в последние годы сильно пострадала из-за популярности низкоуглеводных диет. При этом картофель не является однозначно «плохим» или «хорошим» продуктом. Его влияние на организм зависит от сезона, способа приготовления и количества в тарелке.
Польза картофеля
Когда мы говорим о картофеле, важно помнить, что это не просто пустые калории. При грамотном потреблении он может стать ценным компонентом питания
Источник витамина С. Многие удивляются, но молодой картофель —отличный источник аскорбиновой кислоты. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена для здоровья кожи и является мощным антиоксидантом.
Чувство сытости и энергия. Грамотно приготовленный картофель отлично утоляет голод и дает длительное ощущение насыщения. Сложные углеводы в его составе — это основной источник энергии для нашего тела и мозга. После порции запеченного картофеля в мундире вы надолго останетесь полным сил.
Помощь желудку. Здесь стоит сделать оговорку: речь идет не о приготовленном, а о сыром картофеле. Его сок традиционно используется в народной медицине для помощи при проблемах с желудком, так как он обладает щелочными свойствами и может способствовать заживлению слизистой оболочки. Однако применять этот метод стоит только после консультации с врачом.
Осторожность не помешает
Чтобы картофель приносил только пользу, важно знать о его потенциальных рисках.
- Высокий гликемический индекс (ГИ). Старый картофель, особенно приготовленный в виде пюре (с маслом и молоком), или картофель фри обладают высоким ГИ. Это значит, что он очень быстро повышает уровень сахара в крови. Такие скачки нежелательны для людей с инсулинорезистентностью, диабетом 2-го типа и тех, кто следит за весом.
- Тяжесть для пищеварения. Картофель, особенно в больших количествах, может вызывать вздутие, газообразование и чувство тяжести, особенно у людей с чувствительным желудком или синдромом раздраженного кишечника.
- Не при простуде. Существует наблюдение, что во время простудных заболеваний, сопровождающихся кашлем и мокротой, картофель может усиливать эти симптомы. На время болезни лучше сделать акцент на более легких овощах и корнеплодах.
Сколько можно съесть без вреда для фигуры и здоровья
Универсальной нормы не существует, так как все зависит от возраста, уровня активности, обмена веществ и общего состояния здоровья. Общая рекомендация для здорового человека — порция 150-200 грамм 2-3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы получить пользу без риска для фигуры. Если у вас малоподвижный образ жизни, стоит ограничиться 1-2 порциями в неделю.
Кому противопоказан картофель
Полностью исключать картофель необходимо в редких случаях, но значительно ограничить его потребление следует:
- Людям с диабетом 2-го типа и инсулинорезистентностью.
- При ожирении в стадии активного снижения веса.
- При отдельных заболеваниях ЖКТ в острой фазе (гастрит, колит), когда требуется щадящая диета.
- Тем, у кого наблюдается явная индивидуальная непереносимость или он вызывает серьезные проблемы с пищеварением.
Лучший способ приготовления
Способ приготовления картофеля кардинально влияет на его пищевую ценность. Идеальный способ: запекание в мундире. При таком способе приготовления картофель сохраняет максимум витаминов и минералов, ведь в основном они находятся именно в кожуре. Это вкусно, быстро и полезно. Хорошая альтернатива: варка в мундире и тушение с овощами. Эти способы также позволяют сохранить достаточно пользы. Тушение с другими овощами (например, с кабачками, перцем, морковью) делает блюдо более сбалансированным по ГИ и увеличивает содержание клетчатки.
Самые тяжелые варианты: картофель фри и пюре. Картофель фри впитывает огромное количество масла, становясь очень калорийным. Пюре, особенно с добавлением сливочного масла и молока, имеет высокий гликемический индекс. Эти блюда стоит воспринимать как редкое исключение, а не как регулярную часть рациона.
Важно отметить, что гликемический индекс картофеля заметно снижается после охлаждения. Причина в том, что часть крахмала превращается в резистентный — тот, что усваивается медленнее и не вызывает резких скачков сахара в крови. Просто сварите картофель, дайте ему полностью остыть и поставьте в холодильник. Даже последующий разогрев не повысит ГИ обратно — он останется низким.
Главный секрет: всё зависит от сезона
Чтобы извлечь из картофеля максимум пользы и избежать потенциального вреда, недостаточно просто выбрать правильный способ приготовления. Нужно учитывать еще один фундаментальный фактор — время года.
- Осень (молодой картофель) - это лучшее время для его потребления. В нем максимум витаминов (особенно витамина С), минимум крахмала и нежная кожура, которую не нужно счищать.
- Весна (старый картофель) - к весне в старом картофеле практически не остается полезных веществ, зато содержание крахмала зашкаливает. Его гликемический индекс становится очень высоким. В этот период рекомендуется заменять его на другие корнеплоды: батат, корень сельдерея, пастернак, топинамбур.
«Картофель - это ценный продукт, который может быть частью здорового питания, если следовать основным правилам: ешьте осенью, пока картофель молодой и содержит максимум пользы, запекайте в мундире — это самый полезный способ, который сохраняет витамины и минералы, знайте меру, особенно если у вас есть склонность к набору веса, проблемы с уровнем сахара в крови или чувствительное пищеварение. Относитесь к картофелю не как к повседневной еде круглый год, а как к сезонному продукту, который может разнообразить стол и подарить энергию и пользу, если употреблять его правильно»
Жанна Тиханычева
Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе
Рецепт «Овощной гратен»
Ингредиенты:
- 100 гр. картофеля
- 100 гр. тыквы
- 100 гр. батата
- 100 гр. кабачка
- 1 ч.л. масла гхи
- 20 гр. сыра пармезан по желанию
- по щепотке куркумы, сушеного чеснока, соли и черного перца
Приготовление:
- Нарежьте все овощи тонкими слайсами на терке мандолина, выложите в сито, промойте в чистой воде и просушите.
- Смешайте овощи с жидким маслом гхи и специями.
- Смажьте форму для запекания маслом гхи и слоями выложите овощи.
- Сверху по желанию украсьте тертым пармезаном.
- Накройте форму и поставьте запекаться в духовку на 60 минут при 180
- градусах.
- За 10 минут до приготовления снимите крышку и продолжите запекать овощи.