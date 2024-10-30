Может спровоцировать кровотечение: в каких случаях клюква может быть опасна для здоровья
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Приятный кисловатый вкус клюквы известен с детства каждому. Эта ягода содержит множество полезных веществ и часто применяется при простуде для поднятия иммунитета. Однако мало кто знает, что клюква может нанести вред здоровью. О том, как правильно употреблять эту ягоду, сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова.
Клюква богата марганцем, кобальтом, биофлавоноидами (антоцианы и проантоцианидины), органическими кислотами (лимонной, янтарной, яблочной, щавелевой, олеандровой, хинной, бензойной, урсоловой, фолиевой, хлорогеновой, пантеноловой и никотиновой). Также содержит витамины Е, В5, В6, К, калий, кремний, медь, магний, молибден и железо.
В 100 граммах клюквы содержится 35% суточной нормы витамина С, поэтому ранее ее использовали как средство от цинги. В ней всего 28 ккал и мало углеводов - 3,7г, из которых сахара составляют всего 0,4%. Остальная часть представлена пищевыми волокнами, что делает ее весьма привлекательной для диабетиков и людей, страдающих запорами.
«При термической обработке клюква теряет практически 60% флавоноидов, поэтому лучше не подвергать ее воздействию высоких температур. Однако, чаще всего из клюквы делают именно морсы во время простудных заболеваний или инфекций мочевыводящих путей. Конечно, там остается меньше полезных компонентов по сравнению со свежей и замороженной ягодой. Чтобы сохранить максимум полезных веществ в этом случае, надо добавлять ягоды в уже кипящую воду и сразу выключать огонь»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины
Шоковая заморозка сохраняет максимум полезных веществ, поэтому вы можете покупать замороженную клюкву и добавлять ее в салаты. Вместо привычного морса, можно просто пробить блендером размороженные ягоды с водой, приготовив коктейль или смузи.
Польза клюквы
Полезные свойства клюквы обеспечены ее богатым составом.
- Антиоксиданты в составе клюквы помогают бороться с повреждением клеток свободными радикалами, что защищает от старения и развития заболеваний, в т.ч. онкологических
- Укрепляет иммунитет, помогает быстрее выздоравливать при различных простудных заболеваниях
- Антоцианы и проантоцианидины обладают антибактериальными свойствами и помогают бороться с инфекциями мочевыводящих путей, а также снижают воспаление в сосудистой стенке (профилактика атеросклероза)
- Ацетилсалициловая кислота в составе обеспечивает жаропонижающий эффект, а также помогает разжижать кровь при склонности к тромбообразованию, профилактируя инфаркты и инсульты
- У беременных помогает облегчить проявления токсикоза
- Помогает бороться с инфекцией хеликобактер пилори, подавляя ее рост и блокируя ее прилипание к стенкам желудка
- Повышает кислотность желудочного сока, что благоприятно для тех, у кого она снижена в силу различных причин
- Клетчатка способствует нормализации процессов пищеварения
- Снижает уровень сахара и холестерина, в частности липопротеинов низкой плотности
- Помогает улучшать память и работу мозга, препятствуя развитию деменции
- Органические кислоты помогают защелачивать организм.
Вред клюквы
Несмотря на все разнообразие полезных свойств клюквы, ее следует употреблять с осторожностью аллергикам и людям с бронхиальной астмой, т.к. содержащаяся в составе ацетилсалициловая кислота (тот же аспирин) может провоцировать аллергические проявления и астматические приступы.
Нельзя сочетать клюкву с приемом кроверазжижающих препаратов, т.к. можно спровоцировать кровотечение.
Кроме того, нельзя употреблять клюкву при подагре и мочекаменной болезни, т.к. из-за высокого содержания щавелевой кислоты (оксалаты) она может откладываться в суставах и провоцировать образование камней в почках.
Также клюква противопоказана при воспалительных заболеваниях печени и желчного пузыря, язве желудка, повышенной кислотности желудочного сока. Нужно быть острожным с клюквой при повышенной чувствительности зубной чувствительности.
«Клюква – одна из любимых моих ягод. Я всегда рекомендую своим пациентам иметь ее дома. Чаще всего в своей практике я использую клюкву для стимуляции кислотности желудочного сока за счет содержащихся в ее составе органических кислот, желчеоттока за счет горечей, в борьбе с вирусами и инфекциями мочеполовых путей. Ее необязательно использовать только для лечения каких-то проблем, ведь она отлично вписывается и в обычный рацион. Я очень люблю добавлять ее в салаты и смузи. Также с ней можно готовить пироги, мясо, крупы, соусы и напитки. У нее действительно широкий спектр кулинарного применения»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины