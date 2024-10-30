Может спровоцировать кровотечение: в каких случаях клюква может быть опасна для здоровья

Приятный кисловатый вкус клюквы известен с детства каждому. Эта ягода содержит множество полезных веществ и часто применяется при простуде для поднятия иммунитета. Однако мало кто знает, что клюква может нанести вред здоровью. О том, как правильно употреблять эту ягоду, сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова.

Клюква богата марганцем, кобальтом, биофлавоноидами (антоцианы и проантоцианидины), органическими кислотами (лимонной, янтарной, яблочной, щавелевой, олеандровой, хинной, бензойной, урсоловой, фолиевой, хлорогеновой, пантеноловой и никотиновой). Также содержит витамины Е, В5, В6, К, калий, кремний, медь, магний, молибден и железо.

В 100 граммах клюквы содержится 35% суточной нормы витамина С, поэтому ранее ее использовали как средство от цинги. В ней всего 28 ккал и мало углеводов - 3,7г, из которых сахара составляют всего 0,4%. Остальная часть представлена пищевыми волокнами, что делает ее весьма привлекательной для диабетиков и людей, страдающих запорами.