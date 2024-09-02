«Может сам попасть под проверки»: Киркорова предупредили о последствиях помощи Пугачевой и Галкину*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предупредил певца Филиппа Киркорова о том, что его могут ждать проверки, если он согласится помогать бывшей жене Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину*(признан иноагентом на территории РФ). По его словам, исполнителю хита «Цвет настроения синий» не стоит даже пытаться по своим связям добиваться снятия статуса иноагента с шоумена. Подробности узнал портал «Страсти».

Недавно появилась информация, что Алла Борисовна не оставляет попыток помочь Галкину*. Сообщалось, что она даже позвонила Киркорову, чтобы он поспособствовал очищению имени ее мужа. Однако, как считает Виталий Бородин, уехавшему из России артисту бывший супруг Примадонны – не помощник, так как он не имеет никакого отношения к суду и ни на что не влияет.

«У нас Киркоров же не судья, не министр юстиции. Кто такой Киркоров? Он просто артист. И никакого отношения он не имеет ни к суду, ни к министерству юстиции. Было доказано, что Максим Галкин* получал иностранное финансирование, потому что в России статус иноагента никому не дают просто так. Поэтому никакой Киркоров и все его окружение не смогут помочь Пугачевой. Закон один для всех, и все перед ним равны», - заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что у Киркорова действительно есть связи, ведь он смог «отмыться» после «голой» вечеринки и вернуться на телевидение. Но этой помощью нельзя пользоваться часто, иначе можно столкнуться с проблемами.

«После «голой» вечеринки он, конечно, отмылся благодаря его связям. Они смогли его отстоять, и, грубо говоря, пойти против общества. Если Киркоров захочет примкнуть к Максиму Галкину*, то может сам попасть под проверки. Пусть Киркоров песенки поет и ведет себя поскромнее перед обществом, перед страной. А то он пользуется своим административным ресурсом в последнее время, будто ему все дозволено. Когда-нибудь такое произойдет, что «кабинеты» откажут ему», - поделился мнением Виталий Бородин.

Ранее третий муж Аллы Пугачевой впервые рассказал о смерти дочери.

*(Признан иноагентом на территории РФ)