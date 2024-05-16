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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 16 мая 2024, 23:00
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Может пожелтеть кожа: кому нельзя есть морковь

Нутрициолог Глинкина заявила об опасности моркови для людей с больной печенью .
Может пожелтеть кожа: кому нельзя есть морковь

© Freepik

Морковь — наиболее часто употребляемый овощ на каждой кухне. О ее пользе, вреде и особенностях потребления сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная).

Морковь считают овощем здоровья и процветания. В настоящее время выращивают более 60 сортов оранжевого, красного, чёрного, жёлтого, белого и даже фиолетового цветов. Они немного отличаются по содержанию нутриентов, но имеют и ряд общих свойств.

Польза моркови

  • Содержит большое количество провитамина А — бета-каротина, который положительно влияет на обмен веществ и улучшает внешний вид. При регулярном употреблении зрение становится лучше, кожа выглядит моложе, и укрепляется иммунная система.

  • Морковь богата витаминами С, К, Е, витаминами группы В и минералами, такими как калий, магний и железо. Благодаря высокому содержанию витамина Е, морковь используют в косметических целях для масок, которые восстанавливают верхний слой кожи, защищают от сухости и избавляют от воспалений. Витамин С моркови устраняет бледность лица и придает здоровый, сияющий вид.

  • Научные исследования показывают, что морковь улучшает кровообращение, помогает при анемии и снижает уровень холестерина. Она является низкокалорийным продуктом, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом. Поэтому диетологи и врачи рекомендуют включать морковь в рацион питания, как один из ключевых продуктов для поддержания здоровья.

Этот овощ можно использовать в различных блюдах: сырой в салатах, отварной или жареной как гарнир, добавлять в смузи.

По данным научных исследований, употребление 200 граммов моркови один раз в сутки в течение трех недель приводит к снижению общего холестерина в крови на 11% и повышает выделение желчных кислот на 50%.

Кроме того, морковь в сыром виде богата клетчаткой, помогающей улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови и контролировать его. Также овощ содержит вещества, которые способны защищать клетки от повреждений, связанных с окислительным стрессом, и снижать риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярное употребление моркови защищает клетки толстого кишечника от развития злокачественных опухолей и способствует снижению риска развития рака толстой кишки.

Кому противопоказана морковь

«Несмотря на множество полезных свойств моркови, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени. Это связано с тем, что печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А. Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведет к накоплению каротина в организме. Его избыток может вызвать так называемую каротинемию — состояние, при котором кожа приобретает желтоватый оттенок».

Ксения Глинкина (Черная)

Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»

Также стоит относиться с осторожностью к употреблению сырой моркови людям с язвой желудка, гастритом, воспалением кишечника и панкреатитом. Лучше вводить ее в рацион в вареном или запеченном виде, поскольку в сырой много грубой клетчатки, которая может раздражать слизистую.

Кроме того, морковь может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. Особенно у тех, кто страдает от пищевой аллергии или аллергии на пыльцу. Обычно это проявляется в виде зуда во рту, покраснения кожи, крапивницы, отека губ или языка и даже более серьезных симптомов, таких как затрудненное дыхание или анафилактический шок.

Сколько нужно съедать моркови в день

Суточная норма потребления моркови для взрослого человека составляет примерно 200 граммов — это приблизительно три или четыре средних по размеру корнеплода.

В детский рацион морковь нужно вводить в виде сока с шести месяцев. Для начала можно дать всего несколько капель, а затем добавлять в вареном виде к другим овощным пюре. Для детей после двух лет дневная норма может составлять от 30 до 60 граммов сока или пюре.

Как правильно выбрать и хранить морковь

При выборе моркови следует обращать внимание на то, что она не должна быть мягкой, бугристой, иметь пятна и трещины. Это значит, что у нее испорчена середина.

Ни в коем случае нельзя покупать морковь с признаками повреждения грызунами или насекомыми. Таким образом можно отравиться или получить различные инфекционные заболевания.

Очищенная морковь может храниться в холодильнике до одной недели, а неочищенный овощ — до одного месяца при температуре от 0 до 7 градусов. При более низких температурах — до 7-9 месяцев.