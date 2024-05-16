Может пожелтеть кожа: кому нельзя есть морковь
© Freepik
Морковь — наиболее часто употребляемый овощ на каждой кухне. О ее пользе, вреде и особенностях потребления сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная).
Морковь считают овощем здоровья и процветания. В настоящее время выращивают более 60 сортов оранжевого, красного, чёрного, жёлтого, белого и даже фиолетового цветов. Они немного отличаются по содержанию нутриентов, но имеют и ряд общих свойств.
Польза моркови
-
Содержит большое количество провитамина А — бета-каротина, который положительно влияет на обмен веществ и улучшает внешний вид. При регулярном употреблении зрение становится лучше, кожа выглядит моложе, и укрепляется иммунная система.
-
Морковь богата витаминами С, К, Е, витаминами группы В и минералами, такими как калий, магний и железо. Благодаря высокому содержанию витамина Е, морковь используют в косметических целях для масок, которые восстанавливают верхний слой кожи, защищают от сухости и избавляют от воспалений. Витамин С моркови устраняет бледность лица и придает здоровый, сияющий вид.
-
Научные исследования показывают, что морковь улучшает кровообращение, помогает при анемии и снижает уровень холестерина. Она является низкокалорийным продуктом, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом. Поэтому диетологи и врачи рекомендуют включать морковь в рацион питания, как один из ключевых продуктов для поддержания здоровья.
Этот овощ можно использовать в различных блюдах: сырой в салатах, отварной или жареной как гарнир, добавлять в смузи.
По данным научных исследований, употребление 200 граммов моркови один раз в сутки в течение трех недель приводит к снижению общего холестерина в крови на 11% и повышает выделение желчных кислот на 50%.
Кроме того, морковь в сыром виде богата клетчаткой, помогающей улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови и контролировать его. Также овощ содержит вещества, которые способны защищать клетки от повреждений, связанных с окислительным стрессом, и снижать риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярное употребление моркови защищает клетки толстого кишечника от развития злокачественных опухолей и способствует снижению риска развития рака толстой кишки.
Кому противопоказана морковь
«Несмотря на множество полезных свойств моркови, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени. Это связано с тем, что печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А. Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведет к накоплению каротина в организме. Его избыток может вызвать так называемую каротинемию — состояние, при котором кожа приобретает желтоватый оттенок».
Ксения Глинкина (Черная)
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Также стоит относиться с осторожностью к употреблению сырой моркови людям с язвой желудка, гастритом, воспалением кишечника и панкреатитом. Лучше вводить ее в рацион в вареном или запеченном виде, поскольку в сырой много грубой клетчатки, которая может раздражать слизистую.
Кроме того, морковь может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. Особенно у тех, кто страдает от пищевой аллергии или аллергии на пыльцу. Обычно это проявляется в виде зуда во рту, покраснения кожи, крапивницы, отека губ или языка и даже более серьезных симптомов, таких как затрудненное дыхание или анафилактический шок.
Сколько нужно съедать моркови в день
Суточная норма потребления моркови для взрослого человека составляет примерно 200 граммов — это приблизительно три или четыре средних по размеру корнеплода.
В детский рацион морковь нужно вводить в виде сока с шести месяцев. Для начала можно дать всего несколько капель, а затем добавлять в вареном виде к другим овощным пюре. Для детей после двух лет дневная норма может составлять от 30 до 60 граммов сока или пюре.
Как правильно выбрать и хранить морковь
При выборе моркови следует обращать внимание на то, что она не должна быть мягкой, бугристой, иметь пятна и трещины. Это значит, что у нее испорчена середина.
Ни в коем случае нельзя покупать морковь с признаками повреждения грызунами или насекомыми. Таким образом можно отравиться или получить различные инфекционные заболевания.
Очищенная морковь может храниться в холодильнике до одной недели, а неочищенный овощ — до одного месяца при температуре от 0 до 7 градусов. При более низких температурах — до 7-9 месяцев.