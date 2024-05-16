Может пожелтеть кожа: кому нельзя есть морковь

Морковь — наиболее часто употребляемый овощ на каждой кухне. О ее пользе, вреде и особенностях потребления сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная).

Морковь считают овощем здоровья и процветания. В настоящее время выращивают более 60 сортов оранжевого, красного, чёрного, жёлтого, белого и даже фиолетового цветов. Они немного отличаются по содержанию нутриентов, но имеют и ряд общих свойств.

Польза моркови

Содержит большое количество провитамина А — бета-каротина, который положительно влияет на обмен веществ и улучшает внешний вид. При регулярном употреблении зрение становится лучше, кожа выглядит моложе, и укрепляется иммунная система.

Морковь богата витаминами С, К, Е, витаминами группы В и минералами, такими как калий, магний и железо. Благодаря высокому содержанию витамина Е, морковь используют в косметических целях для масок, которые восстанавливают верхний слой кожи, защищают от сухости и избавляют от воспалений. Витамин С моркови устраняет бледность лица и придает здоровый, сияющий вид.

Научные исследования показывают, что морковь улучшает кровообращение, помогает при анемии и снижает уровень холестерина. Она является низкокалорийным продуктом, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом. Поэтому диетологи и врачи рекомендуют включать морковь в рацион питания, как один из ключевых продуктов для поддержания здоровья.

Этот овощ можно использовать в различных блюдах: сырой в салатах, отварной или жареной как гарнир, добавлять в смузи.