Может ли загар вызвать рак кожи: отвечает врач
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Рак кожи — распространенное заболевание, которое выявляют у людей всех возрастов. Одной из главных причин его возникновения является воздействие солнечных лучей. Замдиректора медицинской школы РГСУ, врач-терапевт Павел Раменский рассказал сайту «Страсти» может ли загар стать причиной появления злокачественной опухоли.
Онкологическое заболевание характеризуется бесконтрольным делением клеток кожи и образованием опухолей, среди которых наиболее распространены базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы, а также меланома, объяснил врач.
«Интенсивное загорание действительно увеличивает риск развития рака кожи. Особенно опасны солнечные ожоги, которые могут произойти даже после короткого времени на солнце без защиты», — говорит Павел Раменский.
Наиболее уязвимы к повреждениям от солнца люди со светлой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами, продолжает врач. Исследования также показывают, что люди, получившие сильные ожоги в детстве или юности, имеют более высокий риск заболеть раком кожи в будущем.
Помимо этого, в группе риска находятся те, у кого в семье были случаи рака кожи и пожилые люди — с возрастом кожа теряет свою эластичность и становится более чувствительной к солнечному свету.
Как защитить себя от рака кожи?
Чтобы снизить риск развития рака кожи, важно следовать нескольким простым рекомендациям:
- Используйте солнцезащитный крем: Наносите крем с SPF за 30 минут до выхода на солнце и обновляйте каждые 2 часа.
- Избегайте пиковых часов: Старайтесь не находиться на солнце с 10 до 16 часов, когда уровень УФ-излучения максимален.
- Носите защитную одежду: Шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки помогут защитить вашу кожу и глаза.
- Регулярно проверяйте свою кожу: Самостоятельные осмотры и визиты к дерматологу помогут выявить изменения на коже на ранних стадиях.