Может ли загар вызвать рак кожи: отвечает врач

Рак кожи — распространенное заболевание, которое выявляют у людей всех возрастов. Одной из главных причин его возникновения является воздействие солнечных лучей. Замдиректора медицинской школы РГСУ, врач-терапевт Павел Раменский рассказал сайту «Страсти» может ли загар стать причиной появления злокачественной опухоли.

Онкологическое заболевание характеризуется бесконтрольным делением клеток кожи и образованием опухолей, среди которых наиболее распространены базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы, а также меланома, объяснил врач.

«Интенсивное загорание действительно увеличивает риск развития рака кожи. Особенно опасны солнечные ожоги, которые могут произойти даже после короткого времени на солнце без защиты», — говорит Павел Раменский.

Наиболее уязвимы к повреждениям от солнца люди со светлой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами, продолжает врач. Исследования также показывают, что люди, получившие сильные ожоги в детстве или юности, имеют более высокий риск заболеть раком кожи в будущем.

Помимо этого, в группе риска находятся те, у кого в семье были случаи рака кожи и пожилые люди — с возрастом кожа теряет свою эластичность и становится более чувствительной к солнечному свету.

Как защитить себя от рака кожи?

Чтобы снизить риск развития рака кожи, важно следовать нескольким простым рекомендациям: