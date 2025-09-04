Может ли маникюр с гель-лаком привести к бесплодию: отвечает репродуктолог

В Сети активно обсуждается тема запрета в ряде европейских стран гель-лаков для ногтей из-за наличия в составе вещества под названием триметилбензоилдифенилфосфин оксид (TПO). Основной причиной обеспокоенности стало предположение, что данное соединение может оказывать неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщин. Сайт «Страсти» обратился к репродуктологу, гинекологу-эндокринологу, специалисту Anti-Age гинекологии, врачу УЗИ, врачу-диетологу, нутрициологу Кристине Пришвиной и выяснил, насколько реальны риски.

ТПО — это фотостабилизатор, который применяется в гель-лаках для затвердевания покрытия под действием ультрафиолета. Он обеспечивает быстрое и прочное сцепление компонентов геля при полимеризации. Данное вещество может обладать эндокринным эффектом — то есть способностью вмешиваться в гормональную регуляцию организма. TПО может нарушать работу репродуктивной системы при высоких дозах воздействия. В частности, наблюдается снижение овариального резервa и гормонального баланса.