Может ли маникюр с гель-лаком привести к бесплодию: отвечает репродуктолог
В Сети активно обсуждается тема запрета в ряде европейских стран гель-лаков для ногтей из-за наличия в составе вещества под названием триметилбензоилдифенилфосфин оксид (TПO). Основной причиной обеспокоенности стало предположение, что данное соединение может оказывать неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщин. Сайт «Страсти» обратился к репродуктологу, гинекологу-эндокринологу, специалисту Anti-Age гинекологии, врачу УЗИ, врачу-диетологу, нутрициологу Кристине Пришвиной и выяснил, насколько реальны риски.
ТПО — это фотостабилизатор, который применяется в гель-лаках для затвердевания покрытия под действием ультрафиолета. Он обеспечивает быстрое и прочное сцепление компонентов геля при полимеризации. Данное вещество может обладать эндокринным эффектом — то есть способностью вмешиваться в гормональную регуляцию организма. TПО может нарушать работу репродуктивной системы при высоких дозах воздействия. В частности, наблюдается снижение овариального резервa и гормонального баланса.
«Важно понимать, что такие эффекты наблюдаются только после использования значительно больших доз вещества, чем те, с которыми сталкивается человек при обычном маникюре. На данный момент нет достоверных клинических данных, подтверждающих, что использование гель-лака с TПO в обычных условиях (1–2 раза в месяц) может привести к бесплодию»
Кристина Пришвина
Репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ, врач-диетолог, нутрициолог
Тем не менее Европейский Союз в рамках принципа предосторожности решил ограничить или запретить использование TПО в косметических продуктах, особенно в свете того, что это вещество потенциально может проникать через кожу и накапливаться в организме.
«С позиции репродуктивного здоровья можно сказать следующее: кратковременное и редкое использование гель-лаков с TПО вряд ли окажет значительное влияние на фертильность женщины. Однако при регулярных процедурах, особенно в салонах с некачественной продукцией, существует минимальный, но потенциальный риск накопления вещества в организме. Учитывая, что фертильность женщины зависит от множества факторов — гормонального фона, состояния яичников, наследственности, образа жизни, экологии — стоит рассматривать подобные вещества как один из возможных, пусть и не ключевых, рисков. Для женщин, планирующих беременность, особенно при наличии уже выявленных проблем с фертильностью, я бы рекомендовала временно отказаться от гель-лаков с TПО или выбирать продукцию, которая явно маркирована как безопасная и не содержащая эндокринно-активных веществ»
Доктор Пришвина также напомнила о важности других мер предосторожности: использования защитных перчаток, вентиляции помещения при нанесении лака, и минимизации частоты процедур.
«Таким образом, сейчас нет оснований для паники, но настороженность не помешает. Гель-лак с TПО не вызывает бесплодие напрямую, но может теоретически влиять на гормональный баланс при длительном и регулярном воздействии. Европейский запрет основан на профилактическом подходе, а не на зафиксированных массовых случаях репродуктивных нарушений»
