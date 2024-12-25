Второй подбородок и головные боли: последствия неправильного прикуса, о которых мало кто знает

Нарушения прикуса могут привести к серьезным последствиям, выходящим за рамки проблем с зубами. Руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала сайту «Страсти», как неправильный прикус может вызвать головные боли, проблемы со сном и даже изменение черт лица.

Головная боль

Нарушения прикуса тесно связаны с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), так как неправильное положение челюстей влияет на работу всего жевательного аппарата. Когда зубы не смыкаются правильно, это приводит к избыточной нагрузке на суставы и мышцы, что может вызвать их перенапряжение. Кроме того, нарушения прикуса могут изменять нормальное положение челюсти, что усугубляет дисфункцию ВНЧС.

Заболевания ВНЧС зачастую провоцируют дискомфорт в области головы из-за перенапряжения жевательных мышц, воспаления сустава и раздражения близлежащих нервных окончаний.

Среди симптомов патологий ВНЧС врач отмечает:

Затруднения при открытии рта

Щелчки в височно-нижнечелюстном суставе

Неприятные ощущения в области челюсти при жевании

Упадок сил

Неправильный прикус может негативно сказываться на качестве сна, приводя к утренней усталости и общему упадку сил. Это связано с нарушением нормального положения челюстей, которое может вызывать проблемы с дыханием, например, апноэ (временные остановки дыхания), а также способствовать развитию ночного бруксизма (непроизвольный скрежет зубами).