Второй подбородок и головные боли: последствия неправильного прикуса, о которых мало кто знает
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Нарушения прикуса могут привести к серьезным последствиям, выходящим за рамки проблем с зубами. Руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала сайту «Страсти», как неправильный прикус может вызвать головные боли, проблемы со сном и даже изменение черт лица.
Головная боль
Нарушения прикуса тесно связаны с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), так как неправильное положение челюстей влияет на работу всего жевательного аппарата. Когда зубы не смыкаются правильно, это приводит к избыточной нагрузке на суставы и мышцы, что может вызвать их перенапряжение. Кроме того, нарушения прикуса могут изменять нормальное положение челюсти, что усугубляет дисфункцию ВНЧС.
Заболевания ВНЧС зачастую провоцируют дискомфорт в области головы из-за перенапряжения жевательных мышц, воспаления сустава и раздражения близлежащих нервных окончаний.
Среди симптомов патологий ВНЧС врач отмечает:
- Затруднения при открытии рта
- Щелчки в височно-нижнечелюстном суставе
- Неприятные ощущения в области челюсти при жевании
Упадок сил
Неправильный прикус может негативно сказываться на качестве сна, приводя к утренней усталости и общему упадку сил. Это связано с нарушением нормального положения челюстей, которое может вызывать проблемы с дыханием, например, апноэ (временные остановки дыхания), а также способствовать развитию ночного бруксизма (непроизвольный скрежет зубами).
«Коррекция прикуса помогает нормализовать дыхание во время сна. В результате пациент чувствует себя более отдохнувшим, улучшается настроение и концентрация внимания»
Виктория Радько
Руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Преждевременные признаки старения
Износ зубов, часто связанный с неправильным прикусом или бруксизмом, также влияет на внешний вид. Изношенные зубы выглядят укороченными и впоследствии уменьшают высоту нижней трети лица, что, в свою очередь ,ведет к формированию носогубных складок или делает их более выраженными, снижает общую молодость и свежесть внешности.
Выраженный второй подбородок
Второй подбородок часто возникает из-за неправильного положения нижней челюсти. Например, при дистальном прикусе, когда нижняя челюсть смещена назад, создается лишняя нагрузка на мягкие ткани в области подбородка и шеи. Исправление прикуса может значительно улучшить состояние этих зон. При выравнивании челюстей разгружается напряжение в жевательных мышцах и восстанавливается нормальный баланс мягких тканей, что помогает уменьшить как второй подбородок, так и носогубные складки.
Неуверенность в себе
Не стоит забывать, что при нарушениях прикуса страдает и дикция. Неправильное смыкание зубов затрудняет произношение таких звуков, как «с», «з», «ш», что может повлиять и на уверенность в общении.
Проблемы с прикусом, часто незаметные на первый взгляд, могут вызывать широкий спектр негативных последствий, от головной боли до преждевременных признаков старения.
Своевременное лечение этих нарушений не только улучшает внешний вид, но и значительно повышает качество жизни, снижая физический дискомфорт, улучшая сон и общее самочувствие.