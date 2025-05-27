Монобукет или горшечные растения: какие цветы подарить малознакомому человеку

Выбор цветов для малознакомого человека — задача, которая требует не только эстетического чутья, но и такта. Букет — это больше, чем просто подарок, это жест, который должен быть понятным и уместным даже в том случае, если вы знаете человека лишь поверхностно. О том, как избежать банальностей и выбрать цветы, которые произведут приятное впечатление, сайту «Страсти» рассказала руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова.

По словам цветочного эксперта, один из главных трендов последних лет — монобукеты. Их лаконичность и изысканность делают их универсальным выбором для любого случая. Монобукет из роз, пионов или тюльпанов — это классика, которая никогда не подведет.