Молодой, холостой и очень горячий: самый стильный мужчина российского шоу-бизнеса

В отечественном шоу-бизнесе много интересных звезд со своим неповторимым стилем, но только единицы могут стать настоящими иконами моды. Стилист Юлия Зверева назвала имя мужчины, который выделяется на фоне коллег.

Эксперт привела в пример 33-летнего композитора Кирилла Рихтера. У него множество поклонников. Девушки мечтают с ним познакомиться, а мужчины восхищаются его талантом и гардеробом.