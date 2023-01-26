passion.ru
ЭКСКЛЮЗИВЫ
07:00, 26 января 2023
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Молодой, холостой и очень горячий: самый стильный мужчина российского шоу-бизнеса

Стилист Юлия Зверева назвала самого стильного мужчину в отечественном шоу-бизнесе.

Молодой, холостой и очень горячий: самый стильный мужчина российского шоу-бизнеса

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

В отечественном шоу-бизнесе много интересных звезд со своим неповторимым стилем, но только единицы могут стать настоящими иконами моды. Стилист Юлия Зверева назвала имя мужчины, который выделяется на фоне коллег.

Эксперт привела в пример 33-летнего композитора Кирилла Рихтера. У него множество поклонников. Девушки мечтают с ним познакомиться, а мужчины восхищаются его талантом и гардеробом.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кирилл часто выбирает рубашки или водолазки с элементами арт-принтов, что безусловно указывает на творческую личность. Отличный пример того, как стиль раскрывает человека. Чаще всего геометрические принты композитор сочетает с классическими брюками и трендовой обувью на платформе.

Юлия Зверева

Стилист

Юлия отмечает, что звезда не против поэкспериментировать, поэтому добавляет к строгим нарядам рубашки с кружевом.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Это говорит о романтичной натуре молодого человека. Такой романтично-мрачноватый стиль не просто идеально подходит Кириллу, но и выглядит достаточно современно и актуально. Помимо прекрасного сочетания разных стилей, не могу не отметить хорошую работу с фактурами.

Юлия Зверева

Стилист

Эксперт назвала стиль Кирилла запоминающимся. По гардеробу композитора можно понять, что он тщательно подходит к выбору нарядов. Стилист советует молодым артистам присмотреться к тому, как одевается Рихтер.

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