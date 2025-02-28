«Могут привести к набору веса»: диетолог назвала самые опасные начинки для блинов
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Масленица — один из самых ярких и любимых праздников в русской культуре, который символизирует прощание с зимой и никогда не обходится без блинов. С точки зрения диетологии, это популярное блюдо может быть как полезным, так и нанести вред здоровью, в зависимости от способа приготовления и используемых ингредиентов. Врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ Наталья Ковалева специально для сайта «Страсти» составила топ самых опасных, но любимых россиянами начинок, а также поделилась рецептами полезных наполнителей для блинов.
Основные ингредиенты блинов
Мука. Чаще всего используется пшеничная мука высшего сорта, которая содержит много быстрых углеводов и мало клетчатки. Это может привести к быстрому подъёму уровня сахара в крови и последующему чувству голода.
Яйца. Богатый источник белка и полезных жиров, но в больших количествах могут увеличивать калорийность блюда.
Молоко. Содержит углеводы и жиры, которые могут способствовать набору веса при чрезмерном употреблении.
Сахар. Добавляет лишние калории и повышает гликемический индекс блюда.
Энергетическая ценность классических блинов
В среднем 100 граммов классических блинов содержат около 230-280 ккал, в зависимости от используемых ингредиентов. Большая часть калорий поступает из углеводов (мука, сахар) и жиров (масло, молоко).
Как сделать блины полезнее
- Используйте цельнозерновую муку: Цельнозерновые продукты содержат больше клетчатки, витаминов и минералов, что помогает дольше сохранять чувство сытости и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
- Добавьте овсянку или отруби: Это увеличит содержание клетчатки и снизит гликемический индекс блюда.
- Замените обычное молоко на растительное: Например, миндальное, кокосовое или овсяное молоко. Это уменьшит количество животных жиров и сделает блины подходящими для веганов и людей с непереносимостью лактозы.
- Уменьшите количество сахара: Попробуйте использовать натуральные подсластители, такие как стевия, кленовый сироп или мёд.
- Готовьте без масла: используйте антипригарную сковороду или минимально смазывайте её маслом, чтобы уменьшить количество жира.
«При правильном питании употреблять блины можно, но только в умеренных количествах. Один-два блина за один раз, не больше. Важно учитывать общую калорийность рациона и баланс макронутриентов (белков, жиров, углеводов). Желательно, в утренние приёмы пищи, так как блины богаты углеводами, и вы зарядите организм энергией на целый день. Можно комбинировать с белковыми и овощными начинками, но избегайте жирных и сладких начинок (сметана, варенье, шоколад), которые увеличивают калорийность блюда и могут привести к набору веса»
Наталья ковалева
Врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ
Как подчеркнула доктор Ковалева, блины сами по себе — достаточно безопасное блюдо, если соблюдать меры предосторожности при их приготовлении. При этом начинки могут быть гораздо опаснее.
Топ самых «опасных» начинок для блинов:
Сырой фарш
Если использовать сырое мясо в качестве начинки, есть риск заражения сальмонеллой или кишечной палочкой. Всегда прожаривайте мясную начинку до полной готовности, проверяя температуру внутри мяса термометром. Температура должна достигать минимум 71°C для говядины и 74°C для свинины.
Сырые яйца
Использование сырых яиц в начинке может привести к заражению сальмонеллёзом. Используйте пастеризованные яйца или заменяйте их альтернативными ингредиентами, такими как веганские аналоги.
Некачественная икра
Покупка дешёвой или просроченной икры может обернуться серьёзными проблемами для здоровья. Важно выбрать икру проверенных производителей, обращайте внимание на срок годности и условия хранения.
Аллергены (орехи, морепродукты)
Некоторые продукты, такие как орехи или морепродукты, могут вызывать сильные аллергические реакции. Убедитесь, что никто из ваших гостей не страдает аллергией на выбранные вами начинки. Если у вас есть сомнения, лучше избегать таких ингредиентов.
Высококалорийные начинки
Постоянное употребление высококалорийных начинок, таких как жирные сорта сыра, майонез или жирное мясо, может привести к набору лишнего веса и проблемам с сердечно-сосудистой системой.
Копчёные продукты
Регулярное употребление копченых продуктов, таких как колбаса, бекон или копченая рыба, связано с повышенным риском развития рака желудка и кишечника.
Выбирайте более здоровые альтернативы, такие как отварное мясо или рыба.
Острые специи
Острые приправы, такие как красный перец, хрен или горчица, могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать гастрит или язву.
Несвежие молочные продукты
Использование несвежих молочных продуктов, создают идеальную среду для размножения вредных бактерий (кишечная палочка, стафилококк и листерии).
Поэтому всегда проверяйте сроки годности и храните в правильных условиях при температуре ниже +4°C.
«Блины могут быть частью правильного питания, если подойти к их приготовлению осознанно. Используйте полезные ингредиенты, контролируйте размер порций и сочетайте блины с белковыми и овощными начинками. Таким образом, вы сможете наслаждаться любимым блюдом без ущерба для фигуры и здоровья»
Наталья Ковалева
Врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ
Специально для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет снизить калорийность привычного блюда, диетолог поделилась вкусными и полезными начинками для блинов.
Творожная начинка с зеленью
Ингредиенты: Нежирный творог, мелко нарезанный укроп, петрушка, зеленый лук, соль и перец по вкусу.
Приготовление: Смешайте творог с зеленью, посолите и поперчите. Начинка готова!
Овощная начинка с куриным филе
Ингредиенты: Куриное филе, болгарский перец, цукини, шпинат, оливковое масло, соль и специи.
Приготовление: Обжарьте куриное филе на сковороде с минимальным количеством масла. Добавьте нарезанные овощи и тушите до готовности. Посолите и добавьте специи по вкусу.
Ягодная начинка
Ингредиенты: Свежие или замороженные ягоды (клубника, малина, черника), немного меда или стевии для сладости.
Приготовление: Просто перемешайте ягоды с медом или стевией. Начинка готова.
Рикотта с зеленью и помидорами
Ингредиенты: Рикотта, свежий базилик, помидоры черри, оливковое масло, соль и перец.
Приготовление: Смешайте рикотту с мелко нарезанным базиликом. Помидоры черри нарежьте дольками и добавьте к рикотте. Заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите.
Салат из тунца с огурцом
Ингредиенты: Консервированный тунец в собственном соку, огурец, йогурт без добавок, лимонный сок, соль и перец.
Приготовление: Смешайте тунца с нарезанным огурцом. Заправьте йогуртом, добавьте лимонный сок, посолите и поперчите.
Запеченные яблоки с корицей
Ингредиенты: Яблоки, корица, немного меда или стевии.
Приготовление: Нарежьте яблоки кубиками и запекайте в духовке при 180°C около 20 минут. Добавьте корицу и мед/стевию по вкусу.
Кабачковая начинка с чесноком
Ингредиенты: Кабачки, чеснок, оливковое масло, соль и перец.
Приготовление: Нарежьте кабачки кольцами и обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла. Добавьте измельченный чеснок, посолите и поперчите.
Фаршированная куриная грудка с грибами
Ингредиенты: Куриная грудка, шампиньоны, лук, оливковое масло, соль и специи.
Приготовление: Обжарьте мелко нарезанные грибы и лук на сковороде. Наполните куриную грудку получившейся смесью, закройте и запекайте в духовке при 180°C около 30 минут.
Греческий йогурт с медом и орехами
Ингредиенты: Греческий йогурт, мед, орехи (миндаль, грецкий орех, фундук).
Приготовление: Перемешайте греческий йогурт с медом. Добавьте измельченные орехи.
Смузи-начинка
Ингредиенты: Банан, шпинат, йогурт без добавок, немного меда или стевии.
Приготовление: Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
«Эти начинки позволят вам наслаждаться блинами без угрызений совести и заботиться о своем здоровье»