«Могут привести к набору веса»: диетолог назвала самые опасные начинки для блинов

Масленица — один из самых ярких и любимых праздников в русской культуре, который символизирует прощание с зимой и никогда не обходится без блинов. С точки зрения диетологии, это популярное блюдо может быть как полезным, так и нанести вред здоровью, в зависимости от способа приготовления и используемых ингредиентов. Врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ Наталья Ковалева специально для сайта «Страсти» составила топ самых опасных, но любимых россиянами начинок, а также поделилась рецептами полезных наполнителей для блинов.

Основные ингредиенты блинов

Мука. Чаще всего используется пшеничная мука высшего сорта, которая содержит много быстрых углеводов и мало клетчатки. Это может привести к быстрому подъёму уровня сахара в крови и последующему чувству голода.

Яйца. Богатый источник белка и полезных жиров, но в больших количествах могут увеличивать калорийность блюда.

Молоко. Содержит углеводы и жиры, которые могут способствовать набору веса при чрезмерном употреблении.

Сахар. Добавляет лишние калории и повышает гликемический индекс блюда.

Энергетическая ценность классических блинов

В среднем 100 граммов классических блинов содержат около 230-280 ккал, в зависимости от используемых ингредиентов. Большая часть калорий поступает из углеводов (мука, сахар) и жиров (масло, молоко).

Как сделать блины полезнее