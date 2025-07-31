Могут ли узкие джинсы привести к грыже: ответ хирурга
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Узкие джинсы есть в гардеробе многих людей. Но не все знают, что эта вещь может привести к большим проблемам со здоровьем. Например, к появлению грыжи. Подробности порталу «Страсти» рассказала хирург Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Бодякина.
По словам врача, грыжа возникает, когда в брюшной стенке появляется уязвимый участок, позволяющий внутренним органам и тканям покидать пределы брюшной полости. В норме содержимое живота – жировая ткань, часть кишечника или другие органы – надежно удерживается внутри. Однако при наличии дефекта они могут выходить наружу, образуя выпячивание под кожей в области живота или паха. Обнаружить грыжу часто удается визуально или на ощупь благодаря характерному образованию. Но важно помнить, что в ряде случаев грыжа может протекать скрыто, не проявляясь внешне и не вызывая болевых ощущений.
Сами по себе узкие джинсы грыжу не вызывают, однако тесная одежда, особенно с тугим поясом, увеличивает внутрибрюшное давление, создавая условия для выпячивания внутренних органов. Этот фактор особенно важен при уже существующей предрасположенности.
Жанна Бодякина
Хирург Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Помимо поднятия тяжестей, к основным провоцирующим факторам относятся:
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Хронический кашель: сильный и продолжительный кашель значительно повышает давление в брюшной полости.
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Запоры: натуживание при дефекации создает дополнительное давление на слабые участки брюшной стенки.
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Беременность: растущая матка оказывает сильное давление на органы брюшной полости и мышцы живота.
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Ожирение: избыточный вес увеличивает нагрузку на мышцы брюшного пресса и повышает внутрибрюшное давление.
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Генетическая предрасположенность: слабость соединительной ткани и мышц брюшной стенки может передаваться по наследству.
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Повреждения брюшной стенки: травмы, операции могут ослабить мышцы в определенной области.
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Хронические заболевания: некоторые заболевания, такие как цирроз печени с асцитом, могут способствовать повышению внутрибрюшного давления.
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Возраст: с возрастом мышцы и ткани брюшной стенки ослабевают.
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Некоторые виды спорта: тяжелая атлетика и другие виды спорта, связанные с поднятием больших весов, могут увеличивать риск.
Важно помнить, что грыжа — многофакторное заболевание, и часто сочетание нескольких факторов приводит к ее возникновению. Даже если операция не всегда необходима, осмотр у врача – обязательный шаг при подозрении на грыжу. Ключ к профилактике этого заболевания – не в смене одежды, а в пересмотре своего образа жизни и привычек.
Жанна Бодякина
Хирург Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора