Могут ли узкие джинсы привести к грыже: ответ хирурга

Узкие джинсы есть в гардеробе многих людей. Но не все знают, что эта вещь может привести к большим проблемам со здоровьем. Например, к появлению грыжи. Подробности порталу «Страсти» рассказала хирург Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Бодякина.

По словам врача, грыжа возникает, когда в брюшной стенке появляется уязвимый участок, позволяющий внутренним органам и тканям покидать пределы брюшной полости. В норме содержимое живота – жировая ткань, часть кишечника или другие органы – надежно удерживается внутри. Однако при наличии дефекта они могут выходить наружу, образуя выпячивание под кожей в области живота или паха. Обнаружить грыжу часто удается визуально или на ощупь благодаря характерному образованию. Но важно помнить, что в ряде случаев грыжа может протекать скрыто, не проявляясь внешне и не вызывая болевых ощущений.