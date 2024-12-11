«Могу сделать финт любым своим кулаком»: Константин Ивлев заявил, что никогда не боялся ввязываться в драки

Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заявил, что его суровый экранный образ не соответствует действительности. В беседе с сайтом «Страсти» он назвал себя очень добрым и спокойным человеком, но подчеркнул, что при необходимости может «сделать финт любым своим кулаком».

«Бывают моменты, что кто-то себя ведет слишком вызывающе, некорректно, но я легко могу поставить на место. Вешу я достаточно много, я сильный человек и никогда не стеснялся, не боялся ввязываться в драки. На раз-два-три могу сделать финт любым своим кулаком», - разоткровенничался шеф.

При этом он заверил, что крайне редко использует силу, так как в основном ему встречаются адекватные люди. Константин также отметил, что всегда готов выслушать конструктивную критику в свой адрес.

«Если люди переходят на брань или переходят на личности, я вообще спокойно могу за себя постоять, и за свою семью, и за Родину-матушку», - заключил шеф Ивлев.

Полное интервью Константина Ивлева о личной жизни, карьере и драках читайте здесь.