«Мог заплатить»: продюсер рассказал об участии Александра Серова в карьере дочки

Дочь Александра Серова решила пойти по его стопам и пробует себя в музыке. Мишель уже выпустила несколько песен, но пока не может похвастаться большими успехами. По мнению продюсера Сергея Дворцова, Серов мог взять карьеру наследницы под контроль и заплатить за ее продвижение не меньше миллиона. Об этом Дворцов сообщил сайту «Страсти».

«Серов мог, безусловно, участвовать в ее продвижении. Он мог заплатить минимум миллион. Отец, если прекрасно понимает талант дочки, будет помогать», — заявил продюсер.

Новой песней Мишель стала «Земля Россия» в патриотическом стиле. Прослушав композицию, пользователи Сети отметили ее сходство с нашумевшим треком Татьяны Куртуковой. По мнению Дворцова, на сегодняшний день все начинающие артисты будут подглядывать за творчеством Татьяны, занимающей лидирующие позиции на эстраде.

«Во-первых, сейчас все, кому не лень, будут пародировать Татьяну. Она в топе, номер два после SHAMAN. Сейчас патриотическое время, каждый артист должен писать песни, учитывая повестку. Хватит разврата! Пора внедрять и продвигать нашу культуру, глубокую и настоящую», — высказался продюсер.

К слову, Сергей тоже не смог не отметить сходство песни Мишель с «Матушкой Землей».

«Это большое сходство с творчеством Татьяны. Не скажу, что это правильно. Но она не своровала песню, просто сделала аналог», — резюмировал он.